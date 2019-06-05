Kılıçdaroğlu: Bu milletin haksızlığa karşı 'dur' demesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da partisinin bayramlaşma töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyen seçmenlere seslenirken, "Bir tek şey istiyorum; sandığa gitmeden önce elinizi vicdanınıza koyun" dedi.

Kılıçdaroğlu: Bu milletin haksızlığa karşı 'dur' demesi lazım
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KILIÇDAROĞLU, İmamoğlu'nun 23 Haziran'da yeniden seçilmesi durumunda dünyaya mesaj verileceğini söylerken, "'YSK'nın 7'li çetesine rağmen Türkiye'nin yurttaşları bütün baskılara rağmen sandığa gittiler ve demokrasiden yana tavır aldılar' mesajını vereceğiz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu milletin haksızlığa karşı bir 'dur' demesi lazım. Ekrem Beye oy vermeyen vatandaşlarıma sesleniyorum. Bir tek şey istiyorum; sandığa gitmeden önce elinizi vicdanınıza koyun ve vicdanınızın sesini dinleyin. "Bir bayram günündeyiz. 23'ünde de bir bayram yaşayacağız. Bu bayramı sadece biz değil, 81 milyon vatandaşım yaşayacak. Ekrem İmamoğlu seçildiğinde biz dünyaya "Türkiye'de baskıcı bir hükümet var evet ama YSK'nın 7'li çetesine rağmen Türkiye'nin yurttaşları bütün baskılara rağmen sandığa gittiler ve demokrasiden yana tavır aldılar" mesajını vereceğiz. Her birimize düşen görev, sıradan bir oy kullanma görevi değildir, tarihi bir görevdir."

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