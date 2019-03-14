Kılıçdaroğlu: Bir ülke üretirse beka sorunu olmaz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Malatya'da sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde hükümetin ekonomi politikaları ve beka tartışmaları vardı. İşsizliği önlemenin tek yolunun üretim olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bir insan işsiz kalınca ne yapacak bu adam? Nasıl geçinecek? Yasadışı işler mi yapacak? İşsizliği önleyecek olan kim? Sosyal devlet yani hükümet. Eğer siz işsizliği önleyemiyorsanız oturup bir düşünmek gerekiyor neden oldu bu? İşsizlik konusunda herkesin duyarlı olması lazım. İşveren kardeşlerim de burada. İşveren ister ki daha fazla insan çalıştırayım. İşsizliği önlemenin dünyada bilinen tek yolu var; üretmek. Üretirseniz herkesin işi aşı olur. Üretirseniz Türkiye'nin beka sorunu olmaz. Üretirseniz Türkiye bölgesinde de dünyada da söz sahibi olur. Fabrikada, tarımda, kültürde, sanatta üretmek lazım. Üretirseniz büyürsünüz."

'DEVLET AKLINI KULLANMAYAN BİR TOPLUMUN GELİŞME ŞANSI YOKTUR'

Kılıçdaroğlu, "Osmanlı İmparatorluğu niye battı? Parasını basacak bankası yoktu. Osmanlı Bankası yabancılarındı. 1 metre milli demir yolu yoktu. Bez bile üretemiyorduk. Devlet aklını kullanmayan bir toplumun gelişme şansı yoktur. 2019'dayız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin planı var mı? Plan yok. En son planımızın süresi 2018'de doldu. Ne yapacağız? Neleri yapacağız 2023'e kadar? Düşünmeyi yasakladılar. Bir kişi düşünecek herkes ona uyacak. Peki yanlış düşünürse ne yapacağız?" diye konuştu. Siyasetin hizmet yarışı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu memleket hepimizin. Siyaseten farklı düşünebiliriz. Bunlar ayrışma kavga aracı olamaz. Birliğimiz var bayrağımız. Vatanını kim seviyorsa başımın üstüne. 82 milyon aynı bayrak altında beraber tasada ve kıvançta birlikteysek hepimiz vatanseveriz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. Siyaset ayrıştırmaya başladı toplumu. Niye kavga ediyoruz? Siyaset hizmet yarışıdır. Bu topraklara bir kavga kin tohumu ekmeye kimin hakkı var? Bunları engellemek zorundayız" dedi.

'ALİ COŞKUN DOĞRULARI SÖYLEDİĞİ İÇİN BİR KENARA ATILDI'

Kılıçdaroğlu, "Esnafı da öldürdüler. Esnaf dükkanı kapattı zincir mağazada çalışmaya başladı. Sayın Ali Coşkun bir dönem TOBB Başkanı'ydı siyasete girdi bakan oldu, 'AVM'lerle ilgili düzenleme yapacak mısınız?' diye sordum 'Yapacağız' dedi. Önce bakanlıktan oldu sonra da siyasetin dışına ittiler, sen misin esnafın sorunlarını dile getiren. Çok düzgün insanlardan birisiydi, doğruları söylediği için bir kenara atıldı" ifadelerini kullandı. "Türkiye çok önemli bir stratejik dönüşüm yapmak zorundadır" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Türkiye'nin 4 ayaklı ciddi bir stratejik dönüşüme çok acil ihtiyacı var. Güçlü demokrasiye, can-mal güvenliğine ihtiyacımız var. Adalet yargı bağımsızlığı olması lazım. Üreten Türkiye. Güçlü bir sosyal devlet. Sürdürülebilirlik."