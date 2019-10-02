Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenlere sert çıkıştı: Aklınızı kullanın

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Partili seçmene oy verenlere sitem eden CHP Lideri, "Benim kızgınlığım Saray'a değil. Benim kızgınlığım seni açlığa mahkum eden siyasi partiye oy verenlere. İnsan biraz aklını kullanır. Aynı şey esnafta da var. 'Mahvolduk, kapatıyorum' diyor. Oyu sen verdin, sen iktidara getirdin." şeklinde konuştu.

"İNSAN BİRAZ AKLINI KULLANIR, OYU SEN VERDİN"

Esnafların durumunu değerlendiren Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlere tepki gösterip, "Benim kızgınlığım Saray'a değil. Benim kızgınlığım seni açlığa mahkum eden siyasi partiye oy verenlere. İnsan biraz aklını kullanır. Aynı şey esnafta da var. 'Mahvolduk, kapatıyorum' diyor. Oyu sen verdin, sen iktidara getirdin. Adam bir de sana teklifte bulundu. Kapat dükkanı, süpermarket kur. Çünkü seni zengin sanıyor. Bilmiyor esnafın halini, çiftçinin halini. Sen de gidip oy veriyorsun. Zaten amacı seni mahvetmek. 17 yılda bunu öğrenemedin mi? Seni bu hale kim getirdiyse ona göre oy kullanacaksın. Senin hakkını hukukunu savunacak tepk parti var: Cumhuriyet Halk Partisi." dedi.

KONUŞMASI KESİLDİ

Ayrıca partisinin grup toplantısında hitap etmek için saat 13:30'da kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayını TBMM TV tarafından saat 13:55 sıralarında kesildi. Her siyasi partinin grup toplantısını canlı yayınlayan TBMM TV ise saat 13:30 sıralarında başlayan CHP grup toplantısı canlı yayınını başladıktan yaklaşık 25 dakika sonra kesti.

BİR SÜRE OTURUM YAYINI ARDINDAN ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Bir süre Meclis'teki kütüphane tanıtımını ekrana getiren TBMM TV rejisi daha sonra Meclis'teki oturuma döndü. Kısa süreliğine Meclis Başkanı Mustafa Şentop'ın açış konuşmasını yayımlayan TBMM TV, buradaki oturum sona ermesine rağmen CHP grup salonuna yayın için dönüş yapmadı. TBMM TV'nin dünkü Meclis açılış törenine ait görüntüleri ekrana taşıdığı görüldü.