Kılıçdaroğlu adayları yeniden değerlendirecek

DÜN gerçekleştirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında bazı üyeler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde daha önce MHP'den aday olan Mehmet Fatih Bucak'ın aday gösterilmesine itiraz etti. Üyelerin, Bucak'ın CHP'den aday olmasına batıdaki seçmenlerin tepki göstereceğini, bunun partiye olumsuz yansıyacağını söylediği öğrenildi. Bucak'ın geçmişte yaptığı açıklamaların CHP'nin ilkeleriyle uyuşmadığına dikkat çeken MYK üyelerinin, "Adaylığı geri çekilmeli" görüşünü dile getirdiği ifade edildi. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Adayları belirlerken tüm kesimlerin görüşlerine başvurduk" dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun bütün adaylarla ilgili genel bir değerlendirme yapacağı, konuya dair açıklamanın ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geleceği bildirildi.