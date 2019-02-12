Kılıçdaroğlu adayları yeniden değerlendirecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Mehmet Fatih Bucak’ın adaylığıyla ilgili yapılan itirazlar üzerine bütün adaylarla ilgili bir değerlendirme yapacağını bildirdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu adayları yeniden değerlendirecek
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DÜN gerçekleştirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında bazı üyeler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde daha önce MHP'den aday olan Mehmet Fatih Bucak'ın aday gösterilmesine itiraz etti. Üyelerin, Bucak'ın CHP'den aday olmasına batıdaki seçmenlerin tepki göstereceğini, bunun partiye olumsuz yansıyacağını söylediği öğrenildi. Bucak'ın geçmişte yaptığı açıklamaların CHP'nin ilkeleriyle uyuşmadığına dikkat çeken MYK üyelerinin, "Adaylığı geri çekilmeli" görüşünü dile getirdiği ifade edildi. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Adayları belirlerken tüm kesimlerin görüşlerine başvurduk" dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun bütün adaylarla ilgili genel bir değerlendirme yapacağı, konuya dair açıklamanın ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geleceği bildirildi.

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