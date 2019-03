Kılıçdaroğlu: 50 milyon doları bulmazsam bırakacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim çalışmaları kapsamında Artvin’de partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Kılıçdaroğlu, özelleştirilen Tank ve Palet Fabrikası için “Sayın Erdoğan, Katar ordusuyla yaptığın sözleşmeyi iptal et. Bu kardeşin bir hafta içinde 50 milyon doları bulmazsa siyaseti bırakacağım” dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili olarak da, “8 milyona yaklaşan işsizimiz var. 8 milyon insan neden işsiz. Artvin’de iş bulamayıp da İstanbul’un varoşlarına gidip iş bulabilirim diyen gençlerimiz var. Akrabaları ailesi burada. Artık yeter demeniz lazım. Şunu soracak vatandaşlarım. Vergi dedin verdim, özelleştirme dedin yaptın. 17 yılın sonunda beni neden soğan kuyruğuna muhtaç ettin. Bu soruyu vicdanımıza soracağız. ‘Aldığımız nefes dışında her şey vergiye tabi. Niye vergi öderiz? Devlet bir planlama yapsın. Çay , fındık üreticisi mağdur olmasın. Türkiye’nin üretimde şanı dünyaya yayılsın. Bütün bunlar olunca işsizlik olmaz” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun Artvin mitinginde gerçekleştirdiği konuşmasından satır başları şöyle; “Kaçıncı gelişim bilmiyorum ama Artvin’e her gelişimde sıcak kanlı insanlarla karşılaşıyorum. Artvinli olmak ayrıcalıktır. Yaylalarıyla doğasıyla ayrı güzel. Ceratttepe mücadelesini kimse unutmadı. Şavşattan Arhaviye giderken terör örgütünün saldırısına uğradım. Güvenlik görevlileri de o açıdan çok önemli. Güvenliğimizi sağlayan polislerimiz var. Onların bir sorunu var 3600 sorunu. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Geliyorum ana konuya. Güzel bir ülkede yaşıyoruz hepimizin mutlu olması lazım. Her evde aşın işin olması lazım. Her evde bir işsiz varsa o evde huzur yoktur. Almanya’ya acıyorum. Bir varlık kuyruğu bile yok. O varlık kuyruğu olsaydı en önde sen yer alırdın.”