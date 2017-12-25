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KHK'lar için olağanüstü toplanan CHP, Anayasa Mahkemesine gidiyor

OHAL döneminde çıkarılan KHK'ların amacına uygun olması gerektiğini belirten CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, KHK'lar için Anayasa Mahkemesine gideceklerini belirtti

KHK'lar için olağanüstü toplanan CHP, Anayasa Mahkemesine gidiyor

OHAL döneminde çıkarılan KHK'ların amacına uygun olması gerektiğini belirten CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, KHK'lar için Anayasa Mahkemesine gideceklerini belirtti

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:46
KHK'lar için olağanüstü toplanan CHP, Anayasa Mahkemesine gidiyor
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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, son KHK'larla ilgili tepki göstererek, Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NE GÖTÜRECEĞİZ"

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu KHK'lar 20 Temmuz darbesinin sıkıyönetim bildirileridir. Artık Türkiye OHAL KHK'ları ile yönetiliyor. Anayasa Mahkemesinin aslında 1991 yılında verdiği 2 önemli karar vardır: OHAL döneminde çıkarılan kararnameler OHAL'in amacına uygun olmalıdır. Bugünkü AYM konjonktür mahkemesi olduğu için, Anayasa Mahkemesi olarak değil ana darbe mahkemesi olarak hareket ettiği için o içtihadından döndü. 17 aydır Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıda en önemli vebal sahibi Anayasa Mahkemesidir. Bu KHK'yı Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Daha önce götürdüğümüzü reddetmiş olmasına rağmen bir kere daha onlara günahlarını affettirme fırsatı vereceğiz. Bakalım vicdanları sızlamış mı?

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