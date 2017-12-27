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KHK işinin perde arkası! Abdullah Gül parti kuruyor

Son KHK'yı eleştirmesiyle dikkatleri üzerine çeken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili Türkiye yazarı Batuhan Yaşar bomba iddialar gündeme getirdi

KHK işinin perde arkası! Abdullah Gül parti kuruyor

Son KHK'yı eleştirmesiyle dikkatleri üzerine çeken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili Türkiye yazarı Batuhan Yaşar bomba iddialar gündeme getirdi

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:18
KHK işinin perde arkası! Abdullah Gül parti kuruyor
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ABDULLAH Gül'ün çıkışını AK Partililere soran Yaşar, Gül'ün yeni oluşum içinde olduğunu ve bu çıkışla da AK Parti ile yol ayrımının tescillendiğini belirtti.
Son yayınlanan 696 sayılı KHK'ya yönelik farklı çevrelerden gelen tepki ve eleştiriler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Bu eleştiriler içerisinde en dikkat çekeni hiç kuşkusuz 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün twitter hesabından yazdıklarıydı.
Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar bugün yazısında Gül'ün neden böyle bir çıkış yaptığının cevabını aradı. Yaşar'ın aktardığına göre, AK Partililer, Gülün eski belediye başkanları ve vekillerle görüşmeler yaptığını ve 'anahtar teslimi seven biri olduğu için' 2019 yerel seçimleri beklediğini düşünüyor.
Abdullah Gül'ün KHK'ya yönelik eleştirilerini yeni oluşum sürecine bağlayan Yaşar, bu eleştirilerin AK Parti cephesinde nasıl karşılandığını anlattı. AK Partili bazı milletvekilleriyle konuştuğunu söyleyen Yaşar, şu yorumların yapıldığını söylüyor:
“Bir çalışma var.. Eski milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla gizli görüşmeler yapılıyor..”
-“2019’da aday olur mu olmaz mı sorusunun cevabı için erken.. Abdullah Beyi bilenler bilir anahtar teslimi işleri sever.. Mahalli seçimleri bekliyor..”
Yaşar sözlerine şöyle devam ediyor:
Bazı yorumlara göre ise Abdullah Gül, KHK üzerinden aslında AK Parti’yi ilk kez açıktan eleştirdi.. Biraz daha araştırınca dikkat çekici bilgilere ulaştık:
-Abdullah Gül ile AK Parti’nin yolları çoktan ayrıldı..
-KHK eleştirisi aslında bu yol ayrımının tesciliydi..
-Yeni parti için teşkilatlanma çalışmaları alttan alta devam ediyor.. Bazı şehirlerin il başkanları bile belli..
-Saadet Partisi ile de görüşülüyor..
-Meral Akşener ile de olabilir.. Oradan da aday gösterilebilir..
Yanlış anlaşılmasın..Bizim eleştirimiz bütün bunların gizli gizli yapılmasına.. Çıkarsın her şeyi açıklarsın.. AK Parti’den istifa edersin.. Kimse de bir şey diyemez..

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah GülYeni Parti
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