KGK'ya tebrik ve teşekkür yağmuru

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu himayesinde Türkiye'ye taşıdığı 21. Dünya Rus Medya Kongresi, Alanya'da önceki gün sona erdi.

85 ülkeden 160 Rus dili konuşan ve Rus dilinde yayın yapan gazeteci aşık oldukları Alanya'dan dün ayrıldılar.

Dim'e, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin ardından kuruluşu onaylanan KGK için kutlama ve 21. Dünya Rus Medya Kongresi için teşekkür ziyaretleri bugün de sürdü.

Dim'in dünkü ziyaretçileri arasında ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) Başkanı Mehmet Şahin ile AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve AK Parti Basın Sözcüsü Ferit Yücel Ergün de vardı. Ayrıca, 1999-2014 yılları arasında Alanya'nın efsane Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu da Dim'i Alanya Kalesi'ndeki şirin işletmesinde ağırladı ve kutladı.