Keyaoğlu’ndan CHP çıkarması  

Alanya'nın kırsal mahalle ve köylerindeki öğrencilere yönelik yaptığı yardım kampanyaları ve Demirtaş ve Köyleri Kalkındırma Eğitim Kültür Derneği (DEMKOD) çatısı altında kız öğrenciler için temin ettiği burs çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren DEMKOD Kurucu Üyesi ve Başkanı Emine Keyaoğlu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Keyaoğlu’ndan CHP çıkarması  
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GEÇTİĞİMİZ gün CHP İlçe Teşkilatı’ndan istifa ederek CHP Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adaylığı’nı resmen açıklayan DEMKOD Başkanı Emine Keyaoğlu, CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve CHP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Erdem’i ziyaret etti ve çalışmalarını derlediği dosyasını teslim etti. Keyaoğlu’na başarılar dilediğini belirtti. Ziyaret kapsamında yerel seçim sürecine ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmeler yapılırken İlçe Başkanı Çorbacı, Keyaoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi. Yanı sıra Gençlik Kolları Başkanı Erdem de Keyaoğlu’nun adaylığının hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti.

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