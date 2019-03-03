Kesin listeler açıklanıyor! İşte il il adaylar

2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Buna göre il bazında partilerin adayları şöyle oldu...

Kesin listeler açıklanıyor! İşte il il adaylar
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2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Buna göre illerde partilerin adayları şöyle:

KAYSERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi:

Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti

Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık

Saadet Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan

Bağımsız Türkiye Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt

Demokratik Sol Parti

Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna

Vatan Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan

Türkiye Komünist Partisi

Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan

Bağımsız adaylar

Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı, Eylem Sarıoğlu Aslandoğan

DENİZLİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım

Saadet Partisi

Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel

Demokrat Parti

Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım

Demokratik Sol Parti

Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı

Vatan Partisi

Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç

Bağımsız Türkiye Partisi

Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan

Türkiye Komünist Partisi

Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ

Bağımsız adaylar

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar

TUNCELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Tunceli merkez: Gökhan Arasan

Cumhuriyet Halk Partisi

Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın

Halkların Demokratik Partisi

Tunceli merkez: Nurşat Yeşil

Milliyetçi Hareket Partisi

Tunceli merkez: Mücella Saler

Türkiye Komünist Partisi

Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu

Saadet Partisi

Tunceli merkez: Dursun Gök

Bağımsız Türkiye Partisi

Tunceli merkez: Gülsüm Kavak

Vatan Partisi

Tunceli merkez: Ali Kaya

Demokratik Sol Parti

Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın

ADIYAMAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç

Milliyetçi Hareket Partisi

Adıyaman merkez: Rıfat Erdem

İYİ Parti

Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı

Saadet Partisi

Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal

Bağımsız Türkiye Partisi

Adıyaman merkez: Mustafa Doğan

Demokratik Sol Parti

Adıyaman merkez: Ergün Koç

Vatan Partisi

Adıyaman merkez: Arif Doğan

Türkiye Komünist Partisi

Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman

Bağımsız adaylar

Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen

EDİRNE

Adalet ve Kalkınma Partisi

Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)

Halkların Demokrasi Partisi

Edirne merkez: Menderes Erol

Saadet Partisi

Edirne merkez: Mansur İriş

Demokrat Parti

Edirne merkez: Sibel Barshan

Büyük Birlik Partisi

Edirne merkez: Arif Köroğlu

Bağımsız Türkiye Partisi

Edirne merkez: Hamdi Sedefçi

Demokratik Sol Parti

Edirne merkez: Hayri İdil

Vatan Partisi

Edirne merkez: Cengiz Balcı

İZMİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)

Demokratik Sol Parti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe

Vatan Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu

Saadet Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç

Bağımsız Türkiye Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç

Türkiye Komünist Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam

Demokrat Parti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük

Bağımsız Adaylar

İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir, Ali İhsan Erdenilgen, Yalçın Yanık, Deniz Tütmez

BAYBURT

Adalet ve Kalkınma Partisi

Bayburt merkez: Fatih Yumak

Cumhuriyet Halk Partisi

Bayburt merkez: Kağan Eraslan

Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci

İYİ Parti

Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım

Saadet Partisi

Bayburt merkez: Osman Nuri Temür

Bağımsız Türkiye Partisi

Bayburt merkez: Nevriye Zor

Demokratik Sol Parti

Bayburt merkez: Murat Çikot

Türkiye Komünist Partisi

Bayburt merkez: Özgün Can

Bağımsız adaylar

Bayburt merkez: Mehmet Emir

KAHRAMANMARAŞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü

Bağımsız Türkiye Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz

Türkiye Komünist Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz

Vatan Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer

Demokratik Sol Parti

Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger

Bağımsız adaylar

Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık, Ömer Solak

ARDAHAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Ardahan merkez: Faruk Demir

İYİ Parti

Ardahan merkez: Mete Özdemir

Saadet Partisi

Ardahan merkez: Mustafa Çapan

Türkiye Kominist Partisi

Ardahan merkez: Murat Özdemir

Bağımsız Türkiye Partisi

Ardahan merkez: Erhan Kaya

Demokratik Sol Parti

Ardahan merkez: İmkan Balcı

Vatan Partisi

Ardahan merkez: Özcan Güven

KİLİS

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut

Milliyetçi Hareket Partisi

Kilis merkez: Ömer Yabancı

İYİ Parti

Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kilis merkez: Şerif Karakurt

Bağımsız Türkiye Partisi

Kilis merkez: Alaiddin Özkar

Demokratik Sol Parti

Kilis merkez: Cafer Gültekin

Türkiye Komünist Partisi

Kilis merkez: İlker Buğday

KIRIKKALE

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı

Milliyetçi Hareket Partisi

Kırıkkale merkez: Serdar Yarar

İYİ Parti

Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun

Bağımsız Türkiye Partisi

Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz

Demokratik Sol Parti

Kırıkkale merkez: Güray Topaç

Vatan Partisi

Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen

Büyük Birlik Partisi

Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan

Türkiye Komünist Partisi

Kırıkkale merkez: Ekin Şen

IĞDIR

Cumhuriyet Halk Partisi

Iğdır Merkez: Sözer Sayan

Milliyetçi Hareket Partisi

Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş

Saadet Partisi

Iğdır Merkez: Abdullah Mert

Bağımsız Türkiye Partisi

Iğdır Merkez: Alihaydar Demir

Demokratik Sol Parti

Iğdır Merkez: Fırat Akdağ

Türkiye Komünist Partisi

Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu

KIRŞEHİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci

Cumhuriyet Halk Partisi

Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Kırşehir merkez: Onur Köksal

Saadet Partisi

Kırşehir merkez: Yusuf Turan

Bağımsız Türkiye Partisi

Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik

Demokratik Sol Parti

Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer

Vatan Partisi

Kırşehir merkez: İlker Özkamalı

Türkiye Komünist Partisi

Kırşehir merkez: Serap Emir

UŞAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

Uşak Merkez: Mehmet Çakın

Cumhuriyet Halk Partisi

Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu

Milliyetçi Hareket Partisi

Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan

İYİ Parti

Uşak Merkez: Muhammet Gür

Saadet Partisi

Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen

Demokratik Sol Parti

Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı

Demokrat Parti

Uşak Merkez: İsmail Topal

Bağımsız Türkiye Partisi

Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım

Vatan Partisi

Uşak Merkez: Murat Can Çıray

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