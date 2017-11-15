Kemal Kılıçdaroğlu IAPC Demokrasi Ödülü'nün sahibi oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara Güven Park’tan başlayarak İstanbul’a kadar yürümüş ve yürüyüşünü Maltepe Mitingi ile sonlandırmıştı.
Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği-IAPC Demokrasi Ödülü daha önce, Lech Walesa, Willy Brandt, Margaret Thatcher, Mihail Gorbaçov, Vaclav Havel, Hans-Dietrich Genscher, Nelson Mandela, Jimmy Carter, İzak Rabin, Dr. Şirin Ebadi, Viktor Yushchenko, Bill Clinton ve Dr. Mir Hüseyin Mousavi gibi isimlere verilmişti.
ÖDÜL TAKDİMİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun verilen bu ödülü önümüzdeki hafta yapılacak özel bir törenle alacağı belirtildi.
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