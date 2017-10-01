Kaş yapayım derken göz çıkardı! Akşener'in aşure mesajına tepki yağdı

YENİ parti kurma çalışmalarına hız veren Meral Akşener, Aşure Günü nedeniyle attığı tweet'le büyük tepki topladı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gün olması nedeniyle, Aşure Günü İslam dünyasında yas ve matem günü olarak anılıyor. Genellikle siyasiler bugünde verdikleri demeçlerle acı olayı anıyor ve üzüntülerini dile getiriyor. Ancak Akşener, attığı tweet'le bu hassasiyeti görmezden geldi.
"AŞURE VARLIĞINDA BİR HAYAT NASİP EYLE"
Akşener tweetinde "Ey Rabbim... Bütün insanlara aşure varlığında bir hayat nasip eyle. Muharrem ayınızı tebrik ederim." dedi.
TWEET'İ SİLDİ
Akşener'e paylaşımı nedeniyle sosyal medyada tepki yağdı.
Hatta bazı kullanıcılar, Bahçeli'nin Kerbela faciasını andığı ve üzüntüsünü dile getirdiği paylaşımlarla, Akşener'in paylaşımını kıyasladı. Akşener gelen tepkiler üzerine tweet'ini sildi.
İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:
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