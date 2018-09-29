Kaş CHP gençliğe yeni başkan

CHP Kaş ilçe gençlik kolları başkanlığına Can Ülker atandı.

Kaş CHP gençliğe yeni başkan
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CHP Kaş İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Manavgatlı'nın görevden alınmasının ardından bir süredir boş olan göreve CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül tarafından Can Ülker (25) atandı. Göreve başlayan Can Ülker, "Herkesi kucaklayan yeni bir gençlik kolları yönetimi oluşturacağım. Ardından yeni gençlik kolları yönetimiyle çalışmalara başlayacağız. İlk hedefimiz 2019 yerel seçimleri olacak. Kaş'ta yeniden bir CHP'li başkan seçmek için yola koyulacağız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bunu başarmak için gece gündüz çalışacağız. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız" dedi.


 

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