Karayalçın seminere geliyor

SOSYAL Demokrasi Derneği (SDD) Alanya Temsilcisi Zuhal Sirkeli, 19 Ekim 2018 ile 03 Kasım 2018 tarihleri arasında Sosyal Demokrasi Seminerleri düzenleyeceklerini açıkladı. Seminer programının; sosyal demokraside gençlik, sosyal demokraside kadın, uluslararası ilişkiler gibi konular işlenecek, haftada 2 gün 4’er saat olmak üzere toplamda 6 gün, 3 hafta süreceği açıklandı. SDD Alanya Temsilcisi Zuhal Sirkeli, "19 Ekim Cuma günü eski Başbakan Yardımcısı, eski Dışişleri Bakanı ve eski Ankara Belediye Başkanı Murat Karayalçın ve Ankara’nın Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’le başlayacak seminerlerimiz, sonraki günlerde yine herkesin yakından tanıdığı isimlerle devam edecek. Katılmak isteyenlerin kayıt formu doldurması gerekiyor. Seminerlerin bitiği 3 Kasım 2018 akşamı sertifika töreni yapılacak” dedi.