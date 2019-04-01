Karamollaoğlu’ndan Diyarbakır saldırısı açıklaması

SP lideri Karamollaoğlu Malatya’da 2 partilinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra Diyarbakır’daki saldırıyla ilgili de açıklama yaptı. Karamollaoğlu, Malatya’da yaşanan bu elim hadisenin üzüntüsü ve taziye ziyaretimiz sebebiyle 31 Mart Mahalli idareler Seçimi ile alakalı değerlendirmemizi Çarşamba günü yapacağız. Lakin daha bu olayın acısı üzerimizdeyken Diyarbakır Çüngüş ilçesinde seçimi kazanan Saadet Partili Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe’ye kaybeden taraf saldırmış olayda başkanımız yaralanmıştır. Ali Suat Bey’e Allah’tan şifa diliyor, bu olayın faillerini şiddetle kınıyorum” dedi.

Karamollaoğlu’nun Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle; “Öncelikle seçim sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum; ne yazık ki bu süreçte dün sandık başında elim bir hadise yaşanmış iki kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Bu konu ile alakalı taziyelerini ileten herkese teşekkür ederim. Malatya’da yaşanan bu elim hadisenin üzüntüsü ve taziye ziyaretimiz sebebiyle 31 Mart Mahalli idareler Seçimi ile alakalı değerlendirmemizi Çarşamba günü yapacağız. Lakin daha bu olayın acısı üzerimizdeyken Diyarbakır Çüngüş ilçesinde seçimi kazanan Saadet Partili Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe’ye kaybeden taraf saldırmış olayda başkanımız yaralanmıştır. Ali Suat Bey’e Allah’tan şifa diliyor, bu olayın faillerini şiddetle kınıyorum. Seçimler bitti sonuçlar ortada, milletin iradesine herkes saygı duymalı bundan sonra ülkemizde barış ve kardeşlik ortamının tesisi için çalışmalıyız. Artık Türkiye’nin bu kamplaşmayı kaldıracak takati kalmamıştır. Hepimizin huzur ve sükunete ihtiyacı var.”