Karamollaoğlu'dan, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesine ilk yorum

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FETÖ'den tahliye olan gazeteci Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından verilen tahliye kararında geç kalındığını belirterek, "Olumlu karşılıyorum" dedi. FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, 'FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması davasına ilişkin konuştu. "Biraz geç kalmış gibi geliyor" diyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"SERBEST BIRAKILMALARI GÜZEL HABER"

"Ben şahsen her noktada fikirleri ile bağdaşmayabiliriz ama bu 3 kişide kendi fikirlerini çok rahat bir şekilde kamuoyuna duyuran şiddete de hiç taraftar olmadığım insanlar. Nazlı Hanım'ın tabii başka bir özelliği var. Biz Nazlı Hanım ile birlikte milletvekilliği yaptık. Bizim partimizden milletvekili seçilmiştir. Onun için bu kadar gecikmiş olmasına rağmen serbest bırakılmaları güzel haber. Onlar da zaten epey bir zaman ceza çektiler. Ben kendilerine bundan sonraki ömürlerinde hayırlı huzurlu bir hayat temenni ediyorum. Biraz geç kalmış gibi geliyor bana ama tahliye olmalarını olumlu karşılıyorum."