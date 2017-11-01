Karagöz ziyaretlere hız verdi

Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Başkan Adayı olan Avukat Mehmet Can Karagöz, 9 Aralık’ta yapılacak İlçe Kongresi öncesi çalışmalarına hız verdi. Delege ziyaretlerine devam eden Karagöz, “Bundan iki sene önceki kongremizde ne diyorsak, yine aynı tutarlılıkla devam ediyoruz. İki sene önceden gösterdiğimiz 2019 hedefi ve Cumhuriyetimizin 100. yılına uzanan yolda, daha da net olarak, uzun soluklu ve inandırıcı politikamızla ve tüm kararlılığımızla yürümeye devam edeceğiz” dedi.
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