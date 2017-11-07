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Karagöz kongreye sıkı hazırlanıyor

9 Aralık'taki kongreye sıkı hazırlanan CHP'li Karagöz, bu kez Alanya'nın neden İl yapılmadığını sorguladı

Karagöz kongreye sıkı hazırlanıyor

9 Aralık'taki kongreye sıkı hazırlanan CHP'li Karagöz, bu kez Alanya'nın neden İl yapılmadığını sorguladı

07 Kasım 2017 Salı 22:41
Karagöz kongreye sıkı hazırlanıyor
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Adayı olan Avukat Mehmet Can Karagöz bir açıklama yaptı. Alanya'nın il yapılmamasını ve Ankara'dan bakılınca taşra olarak görülmesini eleştiren Karagöz, şunları söyledi: "Gerçeği iyi okumak lazım. Yıllardır, politikanın ve yaşamın her alanında Alanya'ya taşra gözüyle bakıldı. Siyaset yaptığında 'taşra siyasetçisi' denildi. İlişkiler 'Alanya çok güzel bir yer' cümlesinden ileri gidemedi. Ankara'dan, İstanbul'dan, Antalya'dan meslek gruplarından arkadaşlar geldi, bizim arkadaşlar 'Taşra avukatı, taşra mali müşaviri' oldu. Ne kadar anlatılırsa anlatılsın, bugüne kadar bu durum çözülemedi. O nedenle bekleyecek vaktimiz yok. Alanya il yapılmıyorsa, biz kendi kurumlarımızı il düzeyinde yönetmek, kurumsal kimlik kazandırmak ve nihayetinde Türkiye'de örnek gösterilen bir marka haline getirmek zorundayız. Yıldızlar mesafe tanımaz. Alanya'yı Ankara'dan bakıldığında da kolaylıkla görülebilen parlak bir yıldız haline elbirliğiyle getireceğiz."

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KaragözAlanyaCHP
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