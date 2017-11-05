Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.692
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0810
EURO
4.4971
6 Kasım 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
6 Kasım Günlük Burç Yorumu
6 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
6 Kasım 2017 Antalya -...
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
banner468

Karagöz'den Ankara çıkarması

CHP Başkan Adayı Karagöz, eşi, ablası ve bir grup arkadaşıyla birlikte Ankara'ya gidip Baykal'ı ziyaret etti

Karagöz'den Ankara çıkarması

CHP Başkan Adayı Karagöz, eşi, ablası ve bir grup arkadaşıyla birlikte Ankara'ya gidip Baykal'ı ziyaret etti

05 Kasım 2017 Pazar 22:27
Karagöz'den Ankara çıkarması
banner404

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Başkan Yardımcısı ve 9 Aralık'ta yapılacak kongrede İlçe Başkan Adayı olan Avukat Mehmet Can Karagöz, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Yoğun bakımda tutulan Baykal'la görüşemeyen Karagöz ve ekibi, anı defterini yazdı. Karagöz, "Önceki Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın yanında, Ankara'dayız. Eşi Olcay Hanımefendi ve oğlu Ataç Beyefendi ile görüştük, Alanya'nın selamları ile geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Umutlar yerinde, haberler olumlu. Hatta hanımefendi torunundan ödünç aldığı Dostoyevski'ye ait romanı okuyordu" dedi. Karagöz, anı defterine ise şu notları yazdı: "Bizler, zannedildiği gibi gerici hükümet programı ile yetiştirilen değil, Ecevit'i okuyup sizler ile yaşamış bir nesiliz. Cumhuriyetin kurucu değerlerini, kurucu genel başkanlarımızın azmini taşıyarak sürdürmek en büyük dileğimiz, arzumuzdur. 2019 yolunda sizlerin bizlere vereceği güce olan ihtiyacımızı tekrarlıyor, en kısa sürede aramızda bulunmanızı diliyor, saygılar sunuyorum."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHP Başkan Adayı KaragözAnkara çıkarması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ak kadınlar 500 bin için çalışıyor
Ak kadınlar 500 bin için çalışıyor
Müdür Çalış'tan hafta sonu mesaisi
Müdür Çalış'tan hafta sonu mesaisi
Takavüt Mahmutlar'da delegelerle buluştu
Takavüt Mahmutlar'da delegelerle buluştu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim