Karagöz'den Ankara çıkarması

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Başkan Yardımcısı ve 9 Aralık'ta yapılacak kongrede İlçe Başkan Adayı olan Avukat Mehmet Can Karagöz, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Yoğun bakımda tutulan Baykal'la görüşemeyen Karagöz ve ekibi, anı defterini yazdı. Karagöz, "Önceki Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın yanında, Ankara'dayız. Eşi Olcay Hanımefendi ve oğlu Ataç Beyefendi ile görüştük, Alanya'nın selamları ile geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Umutlar yerinde, haberler olumlu. Hatta hanımefendi torunundan ödünç aldığı Dostoyevski'ye ait romanı okuyordu" dedi. Karagöz, anı defterine ise şu notları yazdı: "Bizler, zannedildiği gibi gerici hükümet programı ile yetiştirilen değil, Ecevit'i okuyup sizler ile yaşamış bir nesiliz. Cumhuriyetin kurucu değerlerini, kurucu genel başkanlarımızın azmini taşıyarak sürdürmek en büyük dileğimiz, arzumuzdur. 2019 yolunda sizlerin bizlere vereceği güce olan ihtiyacımızı tekrarlıyor, en kısa sürede aramızda bulunmanızı diliyor, saygılar sunuyorum."