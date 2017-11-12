Karagöz Avsallar'dan destek istedi

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 9 Aralık'ta yapılacak kongresi öncesi delegeleri ziyaret devam eden Başkan Adayı Mehmet Can Karagöz, Avsallar Mahallesi'nde delegelerle buluştu. 2019'da Avsallar'a düşen görevin rotasını belirlediklerini söyleyen Karagöz, "Bölgeye vereceğimiz destekleri açıkladık, noktayı koyduk. Tek yol iktidar, tam zamanı" dedi. Siyasetin yaşla alakalı olmadığına da vurgu yapan Karagöz, “Sosyal demokrat anlayışta da olduğu gibi insanları bulunduğu konuma göre ya da fiziksel özelliklerine göre ayrıştırmak çok bize göre bir yaklaşım değil. Nasıl ki kadın erkek eşliğini savunuyorsak, genç yaşlı ayrımında da biz böyle düşünmek zorundayız" mesajı verdi.

