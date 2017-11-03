Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112861
ALTIN
157.131
DOLAR
3.8299
STERLİN
5.0002
EURO
4.4597
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor?
Whatsapp çöktü mü?
3 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Aspirin kanser riskini yüzde 50 azaltıyor
Aspirin kanser riskini yüzde 50...
banner468

Karagöz AKP'nin tren reklamı eleştirdi! Alanya'daki üniversitede okusa...

CHP'li Karagöz, AKP'nin reklamlarında 30 TL bilet fiyatı olan hızlı trenin övülmesine göndermede bulundu

Karagöz AKP'nin tren reklamı eleştirdi! Alanya'daki üniversitede okusa...

CHP'li Karagöz, AKP'nin reklamlarında 30 TL bilet fiyatı olan hızlı trenin övülmesine göndermede bulundu

03 Kasım 2017 Cuma 14:55
Karagöz AKP'nin tren reklamı eleştirdi! Alanya'daki üniversitede okusa...
banner404

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nın 9 Aralık'ta yapacağı kongrede Başkan Adayı olan Avukat Mehmet Can Karagöz, AKP reklamlarını eleştirdi. Karagöz, “AKP reklamında rol alan bir hanımefendi, Konya-Ankara arasına hızlı tren yapıldığını, kazandığı üniversiteye artık her gün şehrinden gidip gelebildiğini belirtip icraata dikkat çekmiş. Reklamını yaptığı trenin bileti 30 TL. Gidiş dönüş günlük 60 TL'ye denk geliyor. Yani, bu hanımefendi Alanya'daki üniversitede okumuş olsa, herhalde İç Kale'den öğrenci evi tutar, her gün şehre bilet fiyatı 18 TL olan teleferikle gider gelirdi" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAkpHızlı TrenReklamCHPMehmet Can Karagöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uygur: Hukuk bir gün  size de lazım olacaktır
Uygur: Hukuk bir gün  size de lazım olacaktır
Son dakika! Teröre destek vermekle suçlanan HDP'li vekile 10 yıl hapis
Son dakika! Teröre destek vermekle suçlanan HDP'li vekile 10 yıl hapis
Melih Gökçek'in yerine gelecek isim... Ankara kulisleri bunu konuşuyor
Melih Gökçek'in yerine gelecek isim... Ankara kulisleri bunu konuşuyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim