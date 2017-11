Karagöz AKP'nin tren reklamı eleştirdi! Alanya'daki üniversitede okusa...

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nın 9 Aralık'ta yapacağı kongrede Başkan Adayı olan Avukat Mehmet Can Karagöz, AKP reklamlarını eleştirdi. Karagöz, “AKP reklamında rol alan bir hanımefendi, Konya-Ankara arasına hızlı tren yapıldığını, kazandığı üniversiteye artık her gün şehrinden gidip gelebildiğini belirtip icraata dikkat çekmiş. Reklamını yaptığı trenin bileti 30 TL. Gidiş dönüş günlük 60 TL'ye denk geliyor. Yani, bu hanımefendi Alanya'daki üniversitede okumuş olsa, herhalde İç Kale'den öğrenci evi tutar, her gün şehre bilet fiyatı 18 TL olan teleferikle gider gelirdi" dedi.