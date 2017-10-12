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Karagöz: Aile kurumu  itibarsızlaştırılamaz

CHP Başkan Adayı Karagöz, müftülere nikah kıyma yetkisi veren yasa tasarısını sert bir dille eleştirdi

Karagöz: Aile kurumu  itibarsızlaştırılamaz

CHP Başkan Adayı Karagöz, müftülere nikah kıyma yetkisi veren yasa tasarısını sert bir dille eleştirdi

12 Ekim 2017 Perşembe 18:44
Karagöz: Aile kurumu  itibarsızlaştırılamaz
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nın 9 Aralık'ta gerçekleştireceği kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan Avukat Mehmet Can Karagöz, Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu'nun "Müftü Nikahına Hayır" kampanyasına destek verdi. Karagöz, "Bu kampanyanın yanındayız. 'Kapı gibi aile cüzdanı' diyebiliyorsak, bu huzuru sağlayan insancıl düzenin ve devletin sonucudur. İşleyen ve sorunsuz bir sistemi karıştırmanın kimseye faydası yoktur. Devlet, bir görevi herkese vererek yetki karmaşası oluşturduğu zaman, otoritesini ve halkın gözündeki inancını kaybeder. Ufak görünen bu değişimler tam anlamıyla gerçek birer dinamittir. Aile kurumuna yönelik bu değersizleştirme, kadınlara yönelik belirsizlik oluşturacak yasa teklifinin kabul edilebilir yönü yoktur" dedi.

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CHPMehmet Can KaragözANTALYA BarosuAlanya Kadın Hakları Kurulu
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