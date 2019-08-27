Karadağ'dan Toklu'ya 'Egemen Bağış' cevabı

Alper Kutay

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, sosyal medya hesabından eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın Prag Büyükelçisi yapılma girişime tepki gösterdiği açıklamasına, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu cevap verince, Karadağ da konuya dahil oldu. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, milletin dini duygularını istismar edecek şekilde tekerleme söyleyerek gündeme oturan Egemen Bağış’ın, Türk halkını temsil edecek bir konumda olmaması gerektiğini belirterek, Toklu’ya “At gözlüğünü bırak, tünelin ışığı göründü” dedi. Karadağ’ın bir başka eleştirisi ise Fettah Tamince’nin turizm ajansı yönetimine alınmasına oldu.