Karadağ: 'Martın sonu bahar' 

CHP ilçe örgütü olağan yönetim kurulu toplantısını bugün gerçekleştirdi. Yerel seçimlere 4 gün kala yapılan toplantının ardından açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ süreci değerlendirdi. Karadağ "Yönetim kurulundan bir çok arkadaşımız şu an sahadalar. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Son düzlüğe girdiğimiz şu günlerde sandık görevlilerine ilişkin çalışmalarımız da yoğunlaştı. Görev dağılımımızı tamamladık. Alanya'da sorunlar hep aynı. En büyük sorun da işsizlik. Antalya'da Muhittin Böcek başkanımız ve Alanya'da Abdullah Sönmez başkanımız ortaklığında hayvancılık, tarım gibi sektörlerde istihdam projelerimizle geliyoruz. Bildiğinizin üzere Konaklı mitingimizi coşkulu bir biçimde gerçekleştirdik. Martın sonu bahar biliyoruz" şeklinde konuştu.