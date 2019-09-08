Karadağ'dan Türkdoğan'a yanıt: ‘Biz yaparsak birlikte yaparız’

Alper Kutay

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, geçen hafta yaptığı açıklamada şehir merkezine giren tur otobüslerine değinmiş ve kentte yarattığı sorunlara dikkat çekmişti. Açıklamanın ardından MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan cevap niteliğinde bir basın metni yayınlayarak, “Antalya merkez ve aralarında Alanya’nın da bulunduğu 19 ilçenin ulaşımdan sorumlu en yetkili makamı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı UKOME’dir. Dolayısıyla Alanya’da tur otobüsleriyle ilgili bir sorun varsa bu tamamen CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufundadır. CHP İlçe Başkanı Sayın Coşkun Karadağ’ın bunu bilmiyor olması mümkün değil. Bu sorunu, ulaşımdan sorumlu olan Sayın Muhittin Böcek’e direkt aktarıp çözmek yerine konuyu Alanya kamuoyuna duyurması gerçekten takdire şayan. Demek ki Sayın Böcek görevini tam yerine getiremiyor ve Alanya’daki CHP’nin en yetkili ismi de bu duruma isyan ediyor. Ben Sayın Karadağ’ı bu tutumundan dolayı tebrik ediyorum ve Sayın Böcek’in bu krizi çözüp CHP İlçe Teşkilatı’nın üzüntüsünü gidermesini bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

‘YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ ÇOK FARKLI’

Başkan Karadağ, Türkdoğan’a gecikmeli olarak yanıt verdi. Karadağ, “Şehir disiplini anlamında geçen hafta tur otobüslerinin şehir içerisinde fütursuzca gezmelerinden, İskele bölgesine kadar gidip trafiği allak bullak etmelerinden bahsetmiştik. Bu konuda sağ olsun MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da ‘UKOME sizin elinizde, yasaklama yetkisi Büyükşehir’de’ demiş. Ben bu konudaki uyarısı için teşekkür ediyorum ancak bizim siyaset yapma anlayışımızla Sayın Türkdoğan’ın siyaset yapma anlayışı arasında fark var. Biz her daim söylediğimiz gibi, yaparsak birlikte yaparız. Biz eğer bir sorun varsa bu sorunu mutlaka istişarelerde bulunarak, özellikle Alanya’da bu sorundan muzdarip olan tüm grupları bir araya getirip nasıl yapılması konusunda kamuoyunun da görüş beyan etmesi sonucunda sorunun çözümüne ulaşmayı tercih ediyoruz. Biz sadece UKOME ile birlikte yasaklayıp geçmek değil, bu konuyla alakalı şehirde sorunun ne kadar muhatabı varsa, konunun onların da katılımıyla masaya yatırılmasından bahsediyoruz. Çözüm odaklı bir yaklaşım getirilmeli” dedi.