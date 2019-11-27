Karadağ'dan davet: 'Birlik ve dayanışma için el ele vereceğiz'

TOPLANTI sonrası açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, delege seçimleri ve kongre sürecini değerlendirdi, ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü sonrası kadına şiddeti lanetledi. Karadağ, “15 gün süren delege seçimlerimizi geride bıraktık. 91 mahallemizde 389 delegemizi belirledik. Öncelikle bu şölene dahil olan, demokratik hakkını kullanmak adına sandık başına gelen bütün partililerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Süreci başından bu yana barış ortamında, huzur içerisinde atlattık. Bu bizim için çok önemliydi. Aralık ayının 14’ünden sonra ilçe kongresi için düğmeye basacağız. İlçe başkanı, yönetim kurulu ve il delegeleri seçilmiş olacak. Üç aday olarak yola çıktık. Anlayış içerisinde yürümeye devam edeceğiz. Diğer adaylara başarılar diliyorum” dedi.

DAYANIŞMA YEMEĞİ GOLD CİTY’DE

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Alanya’da düzenlenen etkinliklere katıldıklarını söyleyen Karadağ, “Bu birliktelik ve gösterilen duyarlılık adına hem emek veren, hem de katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. En temel dileğimiz, protestoya sebep olacak bir olayın dahi yaşanmadığı, kadınların eşit ve özgür olduğu bir Türkiye’dir. Şiddetin, tacizin, tecavüzün, istismarın olmadığı bir dünyaya herkesin hakkı var” diye konuştu. 29 Kasım Cuma günü Gold City’de dayanışma yemeği düzenlediklerini söyleyen Karadağ, “Partililerimiz, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz katılacak. Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak adına Atatürk Anıtı ve Mahmutlar olmak üzere iki farklı noktadan saat 17.30’da araç kaldıracağız” dedi.