Karadağ: 'Bırakın çayı, halk kuru soğana muhtaç' 

CHP İlçe yönetimi olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yerel seçimlere 11 kala süreci değerlendiren CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ "İttifak halinde girdiğimiz bu seçimlerde çalışmalarımızda halkımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Tepkiler çok olumlu. Sanayi esnafı ve civarındaki vatandaşlarımızla buluştuk. Mahmutlar seçim ofisimizin açılışını coşkuyla gerçekleştirdik. Muhittin Böcek buradaydı. Mahallelerimizde halka bir araya geldik. Sivil toplum örgütleriyle bir toplantı yaptık. Turizmci arkadaşlarımızla buluştuk. Hepsi son derece başarılı geçti. Antalya'daki mitingimize katılım çok güzeldi. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Umduğumuzun üstünde dönüşler alıyoruz. Bu seçimi alacağız" şeklinde konuştu.

'BIRAKIN ÇAYI ÇORBAYI HALK KURU SOĞANA MUHTAÇ KALDI'

Cumhur İttifakı'nın çay ve servis projelerine getirdiği eleştirilere değinen Karadağ "Bugün herkes birşeyler söyleyecektir mutlaka. Bize öncelikle geçtiğimiz 5 yılın hesabını verecekler. Biz bu seçimlere 40 yıl öncesinden değil geçtiğimiz 5 yıldan bakıyoruz. Bırakın çayı çorbayı halkımız soğana muhtaç oldu. Buna bakmak lazım. Kendileri öncelikle bunu açıklasınlar. Kaldı ki kendileri çay dağıtıyorlar" ifadelerini kullandı.

'BİZ AYRIŞTIRICI BİR DİL KULLANMAYACAĞIZ'

Bakan Soylu'nun Mahmutlar'da yaptığı konuşma kapsamında CHP'yi terör örgütüyle ilişkilendirdiği Karadağ "Bizler bu ayrıştırıcı dili kullanmayacağız. Antalya'da coşkulu bir şekilde bir ataya geldik. Biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bizi çekmek istedikleri bu tartışmaların içerisinde yer almayacağız. Biz herkesin oylarına talip olacağız" dedi.

'MECLİS ÜYELERİNE PLAKET VERİLDİ'

Yapılan açıklamanın ardından geçmiş dönem meclis üyelerine teker teker plaket takdimi gerçekleştirildi.