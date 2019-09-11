Karadağ başkanlığı bırakıyor mu?

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantı sonrası partiye yeni üye olan iki kişiye İlçe Başkanı Coşkun Karadağ tarafından rozet takıldı. Rozet takma töreni sonrası bir basın açıklaması yapan Coşkun Karadağ, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 2019-2020 eğitim öğretim sezonunun hayırlı olmasını dileyen Karadağ, “Eğitim sistemi yazboz tahtasına döndü. Üniversite öğrencileri için devlet yurtları yetersiz. Yeni eğitim dönemiyle sorunlar da beraberinde geliyor. Hayat pahalılığı ailelerin belini büküyor. Sosyal devlet mantığında eğitim ücretsiz olmalı” dedi.

‘EĞİTİM YAZBOZ TAHTASINA DÖNDÜ’

Ekonomik sıkıntıları sosyal yıkımlara neden olduğunu belirten Karadağ, “Özellikle aileler arasında yaşanan bir takım ekonomik rekabet ortamı çocukları kötü etkileyebiliyor. Bu zamana kadar eğitim konusu yazboz tahtasına çevrildi. Eğitim bu durumdan çıkartılmalı ve devlet politikası haline getirilmeli. Özellikle üniversiteler hızlı bir şekilde gelişiyor. Bununla beraber barınma ihtiyacı ve ulaşım gibi bir takım sorunlar devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin barınma konusu halen büyük bir sıkıntı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yetersiz. Bunların yanı sıra Alanya’da kira bedelleri çok yüksek. Bu konuda çözüm bulunabilmesi için Alanya’daki tüm dinamiklerin birlikte hareket etmesi gerekir” diye konuştu.

‘CHP’YE YAKIŞAN BİR KUTLAMA OLDU’

CHP’nin 96. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yapılan etkinlikleri değerlendiren Karadağ, çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını dile getirdi ve emeği geçen isimlere teşekkür etti. Karadağ, “96. kuruluş yılını coşkulu bir şekilde kutladık. Nice 96. yıllar, nice 100. yıllar diyoruz. İnşallah bunu tüm Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte devam ettireceğiz. Gazipaşa’daki kutlamalar da coşkulu bir şekilde oldu. Gazipaşa’ya yakışır bir kutlama yapıldı” dedi. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek’in önümüzdeki günlerde Alanya’ya gelerek bir dizi temaslarda bulunacağını söyleyen Karadağ, CHP İlçe Kongresi’nde aday olup olmayacağına ilişkin bir soruya, “Kongre süreci gelince bugüne kadar görev yaptığımız arkadaşlarla oturup bir karar vereceğiz, ondan sonra aday olup olmadığım belli olacak” yanıtı verdi.

‘KAFTANCIOĞLU ASLA YALNIZ DEĞİLDİR’

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasını da değerlendiren Karadağ, “Sayın Kaftancıoğlu yalnız değildir. Destekliyoruz ve canı gönülden desteklemeye de devam edeceğiz. Verilen ceza; hak, hukuk ve adalete yapılan bir saldırıdır” dedi. Vatan Partisi İlçe Başkanı Evren Kurtoğlu’nun, “CHP 96 değil 100 yaşında” sözlerini de değerlendiren Karadağ, “Biz cumhuriyeti kuran partiyiz. 4 Eylül 1919’da Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasıyla başlayan bir süreç var. CHP bu cemiyetin devamıdır. Ama biz kuruluş olarak 9 Eylül 1923 tarihini esas alıyoruz. Biz kitap veya defterlerden okuyarak değil, kendi tarihini yaşayarak kurulmuş bir partiyiz. Bu uyarısı için Evren