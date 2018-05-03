Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104755
ALTIN
176.730
DOLAR
4.1867
STERLİN
5.6890
EURO
5.0217
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu! Geliri dibi gördü
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu!...
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği" geliyor
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği"...
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı yaşlanmak mümkün!
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı...
Kim demiş: En fazla lazer epilasyonu kadınlar yaptırıyor diye!
Kim demiş: En fazla lazer...

Kaptanoğlu'ndan istifa açıklaması

Dün istifa eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kaptanoğlu, partisinden değil yalnızca yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı  

Kaptanoğlu'ndan istifa açıklaması

Dün istifa eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kaptanoğlu, partisinden değil yalnızca yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı  

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:14
Kaptanoğlu'ndan istifa açıklaması
banner404

CHP’de Ali Takavut’un milletvekili aday adayı olacağını açıklamasının ardından adı ilçe başkanlığı için geçen Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kaptanoğlu dün yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmişti. İstifasının yönetimle ve yeni seçilen başkan Sefa Çorbacı’yla alakalı olmadığını söyleyen Kaptanoğlu, “Benim yönetim kurulundaki arkadaşlar yada yeni seçilen başkan arkadaşımız Sefa Çorbacı ile herhangi bir sıkıntım yok. İstifa etme nedenim tamamen kişisel. Zaten daha oylama yapılmadan toplantıya girerken istifa dilekçemi sunmuştum” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
IstifaAli TakavütMustafa KaptanoğluSefa Çorbacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldız'dan adaylık açıklaması 
Yıldız'dan adaylık açıklaması 
Güney'den aday adaylığı açıklaması
Güney'den aday adaylığı açıklaması
İşte CHP anketinden çıkan isim
İşte CHP anketinden çıkan isim

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim