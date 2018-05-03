Kaptanoğlu'ndan istifa açıklaması

CHP’de Ali Takavut’un milletvekili aday adayı olacağını açıklamasının ardından adı ilçe başkanlığı için geçen Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kaptanoğlu dün yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmişti. İstifasının yönetimle ve yeni seçilen başkan Sefa Çorbacı’yla alakalı olmadığını söyleyen Kaptanoğlu, “Benim yönetim kurulundaki arkadaşlar yada yeni seçilen başkan arkadaşımız Sefa Çorbacı ile herhangi bir sıkıntım yok. İstifa etme nedenim tamamen kişisel. Zaten daha oylama yapılmadan toplantıya girerken istifa dilekçemi sunmuştum” dedi.