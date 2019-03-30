"Kandil'in, Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğul'un, kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı gösterdiği tavra ilişkin, "Orada görüyoruz ki, ismi gibi yüzü de Yusuf olan kardeşimiz efendiliğini hiç bozmadan tevazusuyla oradan ayrılıyor. Bu örnek gerçekten bizim davamızın hangi ahlak üzerinde yükseldiğinin çok güzel bir örneği. Ben buradan ifade etmek istiyorum. Yusufların tevazusu, gayreti, samimiyeti tüm kibir dağlarını yerle bir edecek." dedi.

"Kandil'in, Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacak"
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BAKAN Varank, partisinin Gebze kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde  yaptığı konuşmada, seçim döneminde 40'a yakın il gezdiğini belirterek, seçim  maratonunun finalini Gebze'de yapmak istediklerini söyledi. "Şimdi görüyorum ki iyi ki Gebze'ye gelmişiz." diyen Varak,  vatandaşlara yoğun ilgi, alaka ve coşku için şükranlarını sundu. Varank, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 miting yaptığını ve gece yarısı  da uzun bir televizyon programına katıldığını aktararak, "Bugün de yine aynı  şekilde sahada. Tıpkı mottomuzda dediği gibi, tevazuyla samimiyetle gayretle  koşturan bir Cumhurbaşkanımız var. Bütün derdimiz Türkiye yürüdüğü bu yolda,  hiçbir aksama yaşamadan aynen yoluna devam etsin. İşte bunun için başta  Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm teşkilatımız, bu davaya gönül vermiş tüm  neferlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında sahada koşturuyorlar." ifadesini  kullandı.

"Yusufların tevazusu, gayreti, samimiyeti tüm kibir dağlarını yerle  bir edecek"

Dün sosyal medyaya bir görüntü yansıdığını hatırlatan Varank, şunları  söyledi: "Bayburtlu bir gencimiz partimizin broşürlerini kapı kapı dolaşıp  dağıtıyor. Gittiği bir adresteyse densiz bir kişinin hakaretine, alaycı tavrına  maruz kalıyor. Bu kişi bu densizliğini marifetmiş gibi çekip yayınlamış. Orada  görüyoruz ki ismi gibi yüzü de Yusuf olan kardeşimiz efendiliğini hiç bozmadan  tevazusuyla oradan ayrılıyor. Bu örnek gerçekten bizim davamızın hangi ahlak  üzerinde yükseldiğinin çok güzel bir örneği. Ben buradan ifade etmek istiyorum.  Yusufların tevazusu, gayreti, samimiyeti tüm kibir dağlarını yerle bir edecek.  Şunu artık birilerinin anlaması lazım. Millete yıllardır tepeden bakanlar,  aşağılayanların dönemi 3 Kasım 2002'de sona ermiştir. Milletin iktidarı 17 yıldır  iş başında. Kimsenin milletimize efendilik taslamasına müsaade etmedik, bundan  sonra da asla etmeyeceğiz." Bakan Varank, seçime artık sayılı saatler kaldığını belirterek, yarın  milletçe yine çok kritik bir dönemeçte, ülkenin yarınlarını belirlemek için  sandıklara gideceklerini kaydetti. "Bu milletin değerleriyle alay edenlere milletimiz her zaman sandıkta  hadlerini bildirmiştir." diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz necip milletimizin ferasetine güveniyoruz. İnşallah yarınki  seçimlerde de aynı tablonun yaşanacağına eminiz. Şimdi ben Gebze'de sizlere  sormak istiyorum. Yarın, Bayburtlu Yusuf'a yaptıkları gibi millete tepeden bakan  hadsizlere sandıkta hadlerini bildirmeye var mısınız? Yine 15 Temmuz gecesi  milletimiz hainlerce şehit edilirken darbenin şerefine kadeh kaldıranların olduğu  ortaya çıktı. Milletimiz o gece canı pahasına darbecilerle mücadele ederken  bakıyorsunuz CHP Edirne Belediye Başkanı elinde kadeh darbeyi övüyor.  Milletimizin değerlerine tahammülsüzlüklerini her defasında açık eden bu  zihniyete yine tarihi bir dersi sandıklarda vermeye var mısınız?"

"Bize düşen şey Türkiye düşmanlarını sevindirmemektir"

Yarın sandığa gidecek vatandaşlara seslenen Varank, "Emin olun,  Kandil'in gözü yarınki seçimde olacak. Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde  olacak. Batı başkentlerinin gözleri yarınki seçimde olacak. Bize düşen şey  Türkiye düşmanlarını sevindirmemektir. Dünyanın dört bir yanındaki mağdurun,  mazlumun, kısık seslerin yarınki seçimden çıkacak sonucu beklediğini unutmayalım.  Sorumluluğumuz çok büyük. Yükümüz çok ağır. 21. yüzyılın Türkiye'sini, tüm  mağdurlar, mazlumlar, koca bir İslam coğrafyası için dünyanın en güçlü  ülkelerinden biri haline getirmemiz lazım. Milli teknoloji hamlesini  gerçekleştirmiş, her alanda bağımsızlığını pekiştiren, üreten, refahını tabana  yaymış bir Türkiye'yi inşa etmemiz lazım. İşte bunun için yarın sandıklara  gideceğiz. Türkiye'yi inşallah seçimsiz geçireceği bir 4,5 yıla yarın  kavuşturacağız. Tamamen yatırımlara, reformlara, atılımlara odaklanacağımız 4,5  yılla, 21. yüzyılı, Türkiye yüzyılı yapmaya çok ama çok yakınız." ifadelerini  kullandı.

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