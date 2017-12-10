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Kalp bekleyen Gamze'ye ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 yıldır kalp nakli bekleyen 9 yaşındaki Gamze Saraç'ı ziyaret ederek oyuncak hediye etti

Kalp bekleyen Gamze'ye ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 yıldır kalp nakli bekleyen 9 yaşındaki Gamze Saraç'ı ziyaret ederek oyuncak hediye etti

10 Aralık 2017 Pazar 08:27
Kalp bekleyen Gamze'ye ziyaret
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KONYA'NIN Beyşehir ilçesi Karaali köyünde oturan, kalp yetmezliği ve kalp büyümesi hastalığıyla 3 yıldır mücadele eden Gamze Saraç, Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde 10 gün önce tedavi görmeye başladı. 

Akşener, kendisini görmek isteyen Gamze'nin ricasını kırmayarak küçük kızı hastanedeki odasında ziyaret etti. Genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ'ın eşlik ettiği Akşener, Gamze'ye bir an önce sağlığına kavuşacağını söyledi. Doktorlardan bilgi alan Akşener, Gamze'nin takipçisi olacağını bildirdi. Baba Gökhan Saraç'ı teselli eden Meral Akşener "İyileşince Gamze beni ziyarete gelecek" dedi.

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