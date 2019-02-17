Kalın'dan 'Fetullah Gülen yakalandı' iddialarına yanıt!

DÜN akşam saatlerinde bir televizyon programında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yakalandığı ve sabah saatlerinde Türkiye’ye getirileceğine yönelik iddialar öne sürüldü. Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın iddiaları yalanladı.

“BİZE ULAŞAN BÖYLE BİR ŞEY YOK”

Kalın, “Bize ulaşan böyle bir şey yok. Ama biliyorsunuz FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar en üst kademesinden en alt kademesine kadar bu ihanet şebekesine karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

FETÖ ile mücadelede önemli mesafeler alındığını vurgulayan Kalın, “Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde önemli mesafeler aldık. Dost ve müttefik ülkeler FETÖ terör örgütünü sadece Türkiye’de değil bu ülkelerde de nasıl büyük tehdit oluşturduğunu kavramaya başladılar. 20’ye yakın ülkede FETÖ okulları kapatıldı ya da Maarif Vakfı’na devredildi. Bu çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu. Kalın, şöyle devam etti: “Onların hamisi, koruyucusu kim olursa olsun yönlendiricisi, akıl hocaları kim olursa olsun onlara karşı bu milletin dik duruşu 15 Temmuz’da ne ise bugün de aynıdır. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda kararlılığı tamdır. Gerek dinimize inanç noktasında gerekse ülkemize siyasi ve toplumsal noktada verdikleri hasar artık herkes tarafından bilinmekte. Bu yalan, ihanet ve sapkınlık şebekesine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.”