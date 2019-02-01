Kahramanmaraşlılardan Kılıçdaroğlu sürprizi

CHP ile İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkanı Abdullah Sönmez’in başarısı için Sönmez’le seçim çalışmalarına katılan Çorbacı, Eşgilik Düğün Salonu’nda düzenlenen bir düğün törenine katıldı. Çorbacı ayrıca CHP İlçe Teşkilatı’nda Alanya Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Orhan Maraşlıoğlu ve ekibini ağırladı. Çorbacı, kendisine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halıya işlenmiş portresini hediye eden Maraşlıoğlu’na teşekkür etti.

