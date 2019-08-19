Kaftancıoğlu'ndan Belediye Başkanlarının görevden alınmasına tepki: Birileri ileri demokrasi demişti, değil mi?

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarının görevden alındığını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından ise söz konusu belediye binalarının etrafı polis tarafından çevrildi ve görevden uzaklaştırılan başkanlar yerine aynı illerin valileri atandı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Bakanlığın kararına tepki gösterdi.Kaftancıoğlu şunları söyledi:"Birileri ileri demokrasi demişti değil mi? Halk iradesine bir darbe daha: Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir.