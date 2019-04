Kaftancıoğlu İstanbul'da son durumu açıkladı

HALK Tv'de Ayşenur Aslan'ın sorularını yanıtlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklamalar özetle şöyle: "31 Mart akşamından beri bugün 12. gündeyiz. Sadece ben değil tüm arkadaşlarım günde 2-3 saatlik uyku ile ayaktayız. Yaptığımız tek iş İstanbul halkına verdiğimiz sözü yerine getirmek. Seçim gecesi boyunca YSK'nın verilerini takip ediyorduk. Anadolu Ajansı verilerinde Ekrem İnanoğlu öne geçtiği anda veri akışını kesti. Binali Yıldırım, yanlış bilgilendirme yapıldı herhalde, ekrana çıkıp 'öndeyim' dediğinde Ekrem İmamoğlu öndeydi. Biz YSK verilerine göre sandıkların yüzde 97'si açılıp aradaki fark kapanamayacak hale geldiğinde kutlama yaptık. Binali Yıldırım'ın sonuçları bilmeden o açıklamayı yaptığını düşünüyorum. Bence kandırıldı. İyi niyetli düşünmek istiyorum ama bence kandırıldı.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Son durum şu anda 12 sandık kuruluyla Maltepe'de sayım devam ediyor. An itibariyle 605 sandık kaldı. Yani1.5-2 gün içinde sayımlar bittiğinde seçim tamamlanmış olacak. Pazara kadar bitecek. Bir ufacık not.. Esenyurt'ta Büyükşehir ile ilgili değil Meclis üyeleriyle ilgili yeniden sayım yapılacak. Şu ana kadar tüm oyların yüzde 97.8'i sayıldı. Oran vermek istemiyorum ama geçersiz oylar sayılıyor denilerek oyların çoğu sayıldı. 13 bin 963 fark var. Sayarak kapatamayacaklarını gördüler.

' BÜYÜKÇEKMECE'DE YSK OYALANMAYA FIRSAT VERİYOR'

YSK'nin Büyükçekmece ertelemesi çok şey anlatıyor. AKP'nin yaptığı itirazlarda hiçbir madde dayanağı olmayan hatta daha da ileri gideyim yanlış bilgiyle başvurular oldu. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum. Yanlış bilgi ve rakamla YSK'yi yönlendirmeye çalıştılar. O dilekçelere bakıldığında elbette YSK'de vicdanlı, aklıselim, hkukuka hala inandığını düşündüğüm hakimlerin o dilekçeye bakarak gerekli cevabı vermeleri gerekirdi. Büyükçekmece'de seçimin iptalini gerektirecek hiçbir şey yok. Yani YSK bunu söylemek yerine erteledi ve ertelemeye devam ediyor. Bence süreci takip ediyorlar. Süreci takip ediylorlar derken gelecek baskılar, oluşacak yeni durumlar... Şöyle bilgi gidiyor YSK'ya... Biz 'tırnak içinde' delil diyorum, dellileri sunduk, yeni bilgiler getireceğiz, yeni belgeler getireceğiz diyerek YSK oyalanıyor. Üzülerek söylüyorum YSK bu oyalanmaya fırsat veriyor.

2 GÜN SONRA MAZBATA ALINIR

YSK'deki hamkimlerin topluma karşı duyarlı karar vereceklerine inanmak istiyorum. İstanbul'da vatandaş İstanbul'da seçimi kazananın Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyor. YSK'da kendi hukuksal gerekçelerini ortaya koyarak yeniden seçim kararı vermeyecek. 2 gün sonra Maltepe'deki durum netlik kazanınca mazbata alınır. Bu benim öngörüm. Halk ile inatlaşan kaybetmeye mahkumdur. Tek adamlığın tesçillendiği andır bu an. Seçimi kendi koltuklarını korumak için yapıyorlar. Seçimin tekrarlanması durumunda şu sonuç çıkarılabilir. Kendileri kazanıncaya kadar seçik yapacaklardır.