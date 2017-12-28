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Kadir Topbaş'ın bir hayali daha iptal oldu

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, eski başkan Topbaş’ın Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli, Havaray ve Haliç teleferik projelerinin ardından Bodrum plajlarını İstanbul’a taşımayı amaçlayan Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme İnşaatı ihalesini de iptal etti

Kadir Topbaş'ın bir hayali daha iptal oldu

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, eski başkan Topbaş’ın Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli, Havaray ve Haliç teleferik projelerinin ardından Bodrum plajlarını İstanbul’a taşımayı amaçlayan Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme İnşaatı ihalesini de iptal etti

28 Aralık 2017 Perşembe 08:43
Kadir Topbaş'ın bir hayali daha iptal oldu
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Kadir Topbaş zamanında ihale edilen bir başka projeyi daha iptal etti. İBB Başkanı Uysal, son 2 ay içinde eski başkan Kadir Topbaş’ın “Ustalık eserim olacak” dediği Haliç- Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi ve Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi ile Haliç’in iki yakasını birleştirmesi planan Piyer Loti-Miniatürk teleferik ihalelerini iptal etmişti. Uysal, şimdi de Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme İnşaatı ihalesini iptal etti.

103 METREKARELİK KUMSAL OLACAKTI

Nisan ayında ihalesine onay verilen, mayıs ayında da ihaleye çıkılan Bakırköy Yeşilköy Sahil Bandı Düzenleme İnşaatı ihalesinin, geçen ay iptal edildiği ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre ihale tarihinden yaklaşık 6 ay sonra iptal edilen inşaat işinin iptal gerekçesinde şöyle denildi: “Proje kapsamında yapılacak olan deniz yapılarının imar planlarına işlenmesi süreci henüz gerçekleşmediğinden, ilgili projenin imar planlarına işlenmesinden sonra ihale edilmek üzere...” Şimdilik iptal edilen projenin dosyasına göre sahilin 5 ayrı noktasında soyunma-giyinme kabinleri, idari bina, balıkçı barınakları, kafe-restoran ve gözetleme kuleleri yer alacaktı. Proje kapsamındaki alanda 102 bin 740 metrekarelik kumsal, yaklaşık 3 kilometrelik bisiklet yolu, 9 plaj voleybol sahası, 5 basketbol sahası, birer voleybol, mini spor alanı ve çocuk oyun alanları bulunacaktı. Ayrıca proje kapsamında Yeşilköy sahiline, her biri 52.5 metrekarelik 2 adet ibadethane de yapılacaktı.

KESİNTİSİZ YAYA VE BİSİKLET YOLU

Sahil bandı düzenleme işi, toplam 352 bin 720 metrekarelik bir alanı kapsıyordu. Kentsel hizmet alanı statüsünde olan sahil bandına proje ile denizden ve kıyıdan daha iyi yararlanmak için çeşitli yapıların yapılması öngörülüyordu. Sunum dosyasında proje kurgusunda en önemli unsurun bütün sahil bandı boyunca kesintisiz bir şekilde devam eden ve alan içerindeki tüm fonksiyonların bağlandığı kesintisiz ana yaya ve bisiklet yolu olduğu belirtildi. Tüm işlevlerin bağlandığı bu yaya yolu üzerinde ahşap köprüler, iskeleler, çeşitli oturma ve dinlenme, seyir terasları da yer alıyordu. Ayrıca seyir platformları, iskeleler, spor sahaları, çocuk oyun alanları, balık tutma iskeleleri, ışıklı su gösterileri, proje içerisinde yer verilen diğer işlevleri oluşturuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Yeşilköy Sahil Bandı ProjesiIhale Iptali
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