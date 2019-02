'Kadınlar siyasetten korkmasın'

Ceren ŞAHİN

ALANYA'DA 90’lı yılların başından bu yana siyasetin içerisinde aktif rol alan ve kadın kimliği ile birlikte başarılı pek çok projeye imza atan Zehra Kocabeyoğlu, önümüzdeki yerel seçimlerde İyi Parti’den Meclis Üyesi Aday Adaylığını açıklayan isimlerden biri oldu. Alanya siyasetinin nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv), Kocabeyoğlu ailesinin evine konuk olarak Cahit ve Zehra Kocabeyoğlu’nun yerel seçimlere ve siyasete ilişkin değerlendirmelerini aldı.

‘KADINLAR CESUR OLSUNLAR VE TALEP ETSİNLER’

Kadınların siyasette daha aktif olması yönünde hemcinslerine çağrıda bulunan Zehra Kocabeyoğlu “Halihazırda Türk Ocağı üyesiyim. HÜR-TÜRK ve Türk Alman Dostluk Derneği’nde yönetim kurulu üyesiyim. AYMÖD içerisinde yer alıyorum. Yanı sıra hayvanları çok seviyorum. Sokak hayvanları için de 2 dernek kurdum ve yönetici pozisyonlarında hala çalışmalarımı sürdürmekteyim. Siyasete 1993 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nde Doktor Mehmet Mutlu ile başladım. Devamında ise gelen yönetimlerle kesintisiz olarak 12 yıl Kadın Kolları Başkanlığı ve 9 yıl yönetim kurulu üyeliği olmak üzere toplam 21 yıl boyunca Alanya halkına hizmet vermeye çalıştım. Siyaset demek her alanda çözüm üretmek demektir, ben de duyarsız bir vatandaş değilim. Hangi vakit olursa olsun beni arayarak benden yardım isteyen insanlara duyarsız kalamıyorum. Mutlaka yardım ederim. Üçüncü kez aday adayıyım. 2004 yılında adaydım. 2009 yılında da kontenjan adayıydım. Şimdi ise bir kez daha aday adaylığımı koydum. Kadınlar siyasette yerlerini alsınlar. Asla siyaset yapmaktan korkmasınlar. Cesur olsunlar ve talep etsinler” ifadelerini kullandı.

‘KADINLARIN OLMADIĞI BİR

SİYASET BAŞARILI OLAMAZ’

Eşi Zehra Kocabeyoğlu’na siyaset yolculuğunda her daim destek verdiğini ve kadınların olmadığı bir siyaset arenasının başarılı olamayacağını vurgulayan Cahit Kocabeyoğlu “Toplumun sorunlarını biliyoruz, her şeyden önce Alanya’nın sorunlarını biliyoruz. Halkla her daim iç içeyiz. Bizim için önemli olan hizmet aşkıdır. Eşime siyaset anlamında her zaman destek oldum. Eşimin siyaset arenasında başarılı olduğuna inanıyorum. Kadınların olmadığı bir siyasetin başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Her zaman kadınların siyasetin içerisinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar seçmen değil mi? Seçmen. O zaman kadın seçmen her zaman erkek adayı seçecek diye bir kaide yok. Kadın adayları da seçsinler, desteklesinler” şeklinde konuştu.