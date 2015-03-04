"Kadınlar çalışmasın mı?"

- Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Avukat Gürkut Acar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, TRT’de yayınlanan “Çalışan kadın yuvasını dağıtır” mesajının ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da benzer bir açıklama yaptığına dikkati çekti. Acar, “Kamu kaynakları ile yayın yapan TRT’de yayınlanan ‘Çalışan kadın yuvasını dağıtır’ mesajının ardından, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da kadınların çalışmasının boşanmaları artırdığı açıklamalarına bakışınız nedir? Bakanlığınızın tespitleri de bu yönde midir? Bakanlığınız, kadınların çalışmasını mı, çalışmamasını mı desteklemektedir?” diye sordu.

‘TRT İLE İLGİLİ İŞLEM YAPILDI MI?’