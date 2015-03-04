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"Kadınlar çalışmasın mı?"

CHP’li Acar, kadınlarla ilgili olumsuz mesajlar yayan TRT ve Başbakan Yardımcısı Arınç’ın kadınların çalışmasının boşanmaları artırdığına yönelik açıklamalarını TBMM’ye taşıyarak, “AKP Hükümeti kadınların çalışmasını mı, yoksa çalışmamasını mı desteklemektedir?” diye sordu

"Kadınlar çalışmasın mı?"

CHP’li Acar, kadınlarla ilgili olumsuz mesajlar yayan TRT ve Başbakan Yardımcısı Arınç’ın kadınların çalışmasının boşanmaları artırdığına yönelik açıklamalarını TBMM’ye taşıyarak, “AKP Hükümeti kadınların çalışmasını mı, yoksa çalışmamasını mı desteklemektedir?” diye sordu

04 Mart 2015 Çarşamba 16:48
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- Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Avukat Gürkut Acar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, TRT’de yayınlanan “Çalışan kadın yuvasını dağıtır” mesajının ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da benzer bir açıklama yaptığına dikkati çekti. Acar, “Kamu kaynakları ile yayın yapan TRT’de yayınlanan ‘Çalışan kadın yuvasını dağıtır’ mesajının ardından, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da kadınların çalışmasının boşanmaları artırdığı açıklamalarına bakışınız nedir? Bakanlığınızın tespitleri de bu yönde midir? Bakanlığınız, kadınların çalışmasını mı, çalışmamasını mı desteklemektedir?” diye sordu.
‘TRT İLE İLGİLİ İŞLEM YAPILDI MI?’
Bakanlığın, kadın erkek eşitliğine aykırı yayınları nedeniyle TRT ile ilgili bir işlem yapıp yapmadığı konusunda bilgi isteyen Acar, “Kamu olanakları ile yayın yapan TRT’de kadınlara yönelik ‘Hamile kadın sokağa çıkmamalı’, ‘Çalışan kadın yuvasını dağıtır’ gibi negatif ayırımcılık içeren mesajlar verilmesi ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir çalışma yapmış mıdır? TRT’ye bir başvuru yapmış mıdır? Ne yanıt verilmiştir? Bir başvuru yapılmamış ise gerekçesi nedir? Bakanlığınız bu mesajlara olumlu mu bakmaktadır? Bakanlığınız Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun ‘Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması ve Çözüm Önerileri’ başlıklı raporundan haberdar mıdır? Bir yandan kadınların istihdamının artması istenirken, bir yandan tersine mesajlar verilmesi bir çelişki değil midir?” sorularına yanıt istedi.
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Son Güncelleme: 04.03.2015 16:01
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Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslamAntalya MilletvekiliGürkut AcarCHPli Acarçalışmasın MıKadınlar
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