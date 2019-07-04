Kabineye revizyon mu geliyor? İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan'ı kabul ettiği iddialarına ilişkin, ''Sayın Cumhurbaşkanı ve Ali Babacan arasında bir görüşme olmuştur. İçeriğiyle ilgili benim şu an bilgi vermem uygun olmaz'' dedi

Kabineye revizyon mu geliyor? İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar
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KABİNE toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın soruları yanıtladı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

"S-400'ler yakın zamanda gelecek ve aktif şekilde kullanılacak"

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde büyük bir başarı görüyoruz"

Kabine revizyonu (sorusu) "Bugün itibariyle gündemimizde yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan'ı kabul ettiği iddialarına ilişkin, ''Sayın Cumhurbaşkanı ve Ali Babacan arasında bir görüşme olmuştur. İçeriğiyle ilgili benim şu an bilgi vermem uygun olmaz'' dedi.

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