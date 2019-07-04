Kabineye revizyon mu geliyor? İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan'ı kabul ettiği iddialarına ilişkin, ''Sayın Cumhurbaşkanı ve Ali Babacan arasında bir görüşme olmuştur. İçeriğiyle ilgili benim şu an bilgi vermem uygun olmaz'' dedi