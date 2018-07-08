Kabineye bir Alanyalı daha mı

24 Haziran seçimlerinin geride kalmasıyla birlikte Türkiye'de en çok merak edilen konu, yeni kabine oldu. Dikkat çeken detay ise Alanyalı isimler oldu

Kabineye bir Alanyalı daha mı
banner404

Yasin ARAZ

YENİ kabine Alanya için de ayrı bir önem taşıyor. Hem Alanyalı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı görevini yapması, hem de en büyük gelirini turizmden elde etmesi nedeniyle Alanya iki bakanlığa kilitlenmiş durumda. Dışişleri Bakanlığı için en güçlü isim yeniden Mevlüt Çavuşoğlu olurken, Kültür ve Turizm Bakanı'nın kim olacağı da merak konusu oldu. Çarpıcı bir detay ise, ismi geçen kişiler arasında Alanyalı iki kişinin de olması. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Dış İlişkiler Sorumlusu ve Alanya aşığı duayen turizmci Hüseyin Baraner, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, Salih Çene, Ahmet Barut, AKTOB eski Başkanı Yusuf Hacısüleymanoğlu, Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Özer Saracoğlu, TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Polonya Fahri Konsolosu Sururi Çorabatır gibi isimler Kültür ve Turizm Bakanlığı için anılırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önerisiyle iki ismin daha gündeme geldiği belirtildi. Alanya'ya geldiği her fırsatta ziyaret ettiği ve "Ağabeyim" dediği eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ile TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili'nin isimlerinin de bakanlık için masada olduğu öne sürüldü.
 

YORUM EKLE
Gönder

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386