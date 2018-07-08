Kabineye bir Alanyalı daha mı

Yasin ARAZ

YENİ kabine Alanya için de ayrı bir önem taşıyor. Hem Alanyalı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı görevini yapması, hem de en büyük gelirini turizmden elde etmesi nedeniyle Alanya iki bakanlığa kilitlenmiş durumda. Dışişleri Bakanlığı için en güçlü isim yeniden Mevlüt Çavuşoğlu olurken, Kültür ve Turizm Bakanı'nın kim olacağı da merak konusu oldu. Çarpıcı bir detay ise, ismi geçen kişiler arasında Alanyalı iki kişinin de olması. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Dış İlişkiler Sorumlusu ve Alanya aşığı duayen turizmci Hüseyin Baraner, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, Salih Çene, Ahmet Barut, AKTOB eski Başkanı Yusuf Hacısüleymanoğlu, Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Özer Saracoğlu, TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Polonya Fahri Konsolosu Sururi Çorabatır gibi isimler Kültür ve Turizm Bakanlığı için anılırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önerisiyle iki ismin daha gündeme geldiği belirtildi. Alanya'ya geldiği her fırsatta ziyaret ettiği ve "Ağabeyim" dediği eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ile TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili'nin isimlerinin de bakanlık için masada olduğu öne sürüldü.

