Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kabine dışı kalan Türkeş'ten ilginç "Bahçeli" çıkışı!

Yeni kabinede ismi olmayan Tuğrul Türkeş, durumdan memnun olduğunu belirterek "Devlet bey yaptıysa kendisine teşekkür ederim" dedi

Kabine dışı kalan Türkeş'ten ilginç "Bahçeli" çıkışı!

Yeni kabinede ismi olmayan Tuğrul Türkeş, durumdan memnun olduğunu belirterek "Devlet bey yaptıysa kendisine teşekkür ederim" dedi

21 Temmuz 2017 Cuma 17:11
Kabine dışı kalan Türkeş'ten ilginç "Bahçeli" çıkışı!
banner404

KABİNE dışı kalmasında  MHP lideri  Devlet Bahçeli'nin rolünün olduğu yönündeki söylentilere "İyi etmiş, Allah razı olsun. Ben de kim bana bu kıyağı yapmış diye merak ediyordum. Devlet Bey yaptıysa kendisine teşekkür ederim" diyerek yanıt veren Türkeş, kabine dışı kaldığında evinde 'tatlı bir sevinç' yaşandığını aktardı.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, HATTA BENİM İÇİN İYİ OLDU"

Sözcü'den  Saygı Öztürk'e konuşan Türkeş, kabine değişikliğini 'nöbet değişimi' olarak niteledi. Türkeş şöyle devam etti: "Aynı parti, aynı iktidar devam ediyor. Gelenler de bizim arkadaşlarımız. Yapılan değişiklikten şikayetçi değilim. Hatta benim için iyi bile oldu."

"ŞİMDİ TATİL VAKTİ, KİM YAPTIYSA TEŞEKKÜR EDERİM"

Türkeş sözlerini şöyle bitirdi: "Şimdi tatil vakti. Kabine dışı kalmamı kim yaptıysa teşekkür ediyorum."

1 KASIM SEÇİMLERİNDE AK PARTİ'DE MİLLETVEKİLİ OLMUŞTU

Türkeş,  MHP genel başkan yardımcısıyken,  Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığında kurulan seçim hükümetinde görev almayı kabul etmiş, bunun üzerine partiden ihraç edilmişti. Ardından 1 Kasım seçimlerinde Meclis'e  AK Parti'den milletvekili olarak girmişti
Eski  MHP'li vekil, daha sonraki kabinelerde başbakan yardımcısı olarak görev almıştı. Türkeş, " MHP benim babamın partisidir, beni atmaya kimsenin gücü yetmez" derken, Bahçeli de "Bir dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır, bir dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder?" demişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiADALET Ve Kalkınma PartisiAK Parti Genel MerkeziGenel Başkanı BahçeliAhmed Davutoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim