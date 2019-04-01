“İzmirimiz’in kararını saygıyla selamlıyorum”

NİHAT Zeybekçi, Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, millet iradesinin üstünde hiçbir güç tanımadıklarını belirterek “İzmirimizin verdiği kararı saygıyla selamlıyorum” dedi.

“KARARI SAYGIYLA SELAMLIYORUM”

İzmir'in seçimi, Cumhur İttifakı Adayı Nihat Zeybekçi'nin yüzde 38'lik oy oranına karşı, Millet İttifakı Adayı Tunç Soyer'in yüzde 58'lik zaferi ile sonuçlandı. Zeybekçi, Twitter sayfasından yayımladığı mesajlarda, Soyer ile ilgili ifadeler kullanmadı ancak İzmirliler'e teşekkür etti. Zeybekçi, “Seçim sonuçlarının İzmirimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir karar vermiştir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi milletimizin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımadık. İzmirimizin verdiği kararı saygıyla selamlıyorum” dedi.

“HEMŞEHRİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Zeybekçi, ikinci mesajında ise “Güzelsin asil duruşlu, medenisin hoşgörülü, olduğun gibi içli dışlı diyerek çıktığımız yolda İzmirimizin sokaklarını dolaşarak milyonlarca vatandaşımıza ulaştık. Bu süreçte bize samimiyetini ve sevgisini eksik etmeyen hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” yazdı.

“İZMİR'E HİZMETKAR OLMAK ŞEREFTİR”

Zeybekçi, son Twit'te ise “Bu vesileyle gece gündüz demeden birlikte koştuğumuz tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu can bu bedende oldukça İzmirimiz'e hizmet etmeye devam edeceğiz. İzmirimiz'e hizmetkar olmak benim için şereftir” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 18:03