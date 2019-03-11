‘İyi’lik için yola devam’

İYİ Parti Alanya Gençlik Kolları yönetimi ve Gençlik Kolları üyeleri sıkı bir çalışma turuna girdi. Seçime sayılı günler kala gece gündüz aralıksız çalışmalarını sürdüren İyi Gençlik, İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'in projelerini yorulmadan esnafa ve halka anlatıyor. 'Alanya halkı iyi olsun' mottosuyla yola koyulan İyi Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Demir ve ekibi sayısız çalışmalarla Başkan Adayı Abdullah Sönmez'e olan desteklerini de ön plana çıkarıyor. Çalışmalar hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Demir, “Biz Gençlik Kolları olarak başkan adayımızın yanındayız. Bir yandan İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve yönetimi, bir yandan biz bu süreçte başkanımızla yolun sonunda iyiliğin kazanması için mücadele veriyoruz. İnşallah Alanya 31 Mart'ta İyi olacak” dedi.

