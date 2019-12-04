banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

İYİ’lerin hedefi 3500 üyeyi aşmak

İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden Antalya İl Başkanlığı’na atanan Yavuz Temizer bugün Antalya’nın doğu ilçelerine bir çıkarma gerçekleştirdi

POLİTİKA 04.12.2019, 20:10
İYİ’lerin hedefi 3500 üyeyi aşmak
banner404

İYİ’LERİN gündemi örgütlenmek oldu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden Antalya İl Başkanlığı’na atanan Yavuz Temizer bugün Antalya’nın doğu ilçelerine bir çıkarma gerçekleştirdi. Gazipaşa’nın ardından durağı Alanya olan Başkan Temizer, İyi Parti ilçe teşkilatında partililer tarafından karşılandı. Millet İttifakı’nın Alanya’da Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez partide Temizer’i karşılayanlar arasındaydı. Sönmez’in yanı sıra ittifak ortağı CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetim kurulu üyeleri de Temizer’le süreci değerlendirdi. 
‘PARTİNİN OMURGASI TEŞKİLATLARDIR’
İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, teşkilatların önemine vurgu yaptı. Apaydın, “Bildiğiniz gibi partilerin omurgası teşkilatlardır. İYİ Parti, 25 Ekim 2017'de genel başkanımızın Türkiye kucaklaşmasını başlatması ile kuruldu. Ülke genelinde teşkilatlanmasını tamamlayarak büyüyerek yoluna devam etti. Antalya ve Alanya olarak biz de partimizin ilk kurulduğu günden beri partimizi kurumsal hale getirmek, partililerimizin aidiyet duygusunu artırmak ve partimizi güçlendirmek için var gücümüzle durmadan çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
‘TEMİZER’İN BAKIŞ AÇISI İLE ÖRTÜŞÜYORUZ’
Apaydın, öte yandan 25 Eylül'de görev değişikliği ile gelen Yavuz Temizer Genel Başkan Yardımcılığından feragat ederek İl Başkanlığı için çalışmalarına tüm hızla başladığını ifade etti. Başkan Yücel Apaydın, Yavuz Temizer ile aynı bakış açısına sahip olduğunu belirterek, “Bakış açısı tam bir teşkilatçı bakış açısı, bu da bizimle fikirlerinin örtüştüğünü gösteriyor. Dolayısıyla gelecek için için umutluyuz” dedi. 

‘HERKESİ KUCAKLAYARAK BİR YÖNETİM KURULU KURDUK’
İYİ Parti teşkilatlanmasını tamamlayamadan iki tane seçim yaşadıklarını ancak buna rağmen hiç pes etmediklerini ifade eden Apaydın, “Aile olmayı kendimize prensip edindik. Aile içinde dayanışmayı ve güçlü olmayı hedef seçtik. Bu hedefi gerçekleştirmek için de kimseyi ayrıştırmadan kucaklayacak bir yönetim oluşturduk. Bu prensibimizi yerel seçimlerde, belediye başkanlığı adayımızı belirlerken ve  meclis sistemini yaparken de sürdürdük. Partinin güçlenmesi ve teşkilatlanmamızı daha etkili hale getirmek için yapmamız gereken ilk şey üye kaydı oldu. Çalışmalarımızı da 16 belde de ve 69 köyde başlattık. Bundan sonra çok daha etkili ve güçlü çalışacağız” şeklinde konuştu.

‘ANTALYA’DA İÇ DİNAMİKLERLE ÇÖZÜM BULUNAMADI’
67gündür İyi Parti’ye il başkanlığı yaptığını aktaran Temizer, Antalya'nın teşkilat için çok önemli bir kent olduğunu söyledi. Antalya'da il başkanlığında sürecin iç dinamiklerle çözülemediğini belirten Temizer, "Bu konuda bir çözüm gerekiyordu. İçeriden çözüm olabilecek gibi görünmüyordu. Bu noktada genel başkan beni atadı” ifadelerini kullandı. 
‘BUNDAN SONRA MÜHÜR SİZLERİN ELLLERİNİZDE’
Partinin kuruluş aşamalarından bu yana biri genel, biri yerel olmak üzere 2 önemli seçimi atlattığına dikkat çeken Temizer, artık yapılacak en önemli şeyin örgütlenmek ve üye sayısını arttırmak olduğunu kaydetti. Partinin hedefinin her ilde, her ilçede aldığı oyun yüzde 10’u olduğunu ifade etti ve Alanya’da kongreye kadar 3560 üyeye ulaşılması için bütün partilileri sahaya davet etti. Temizer, parti içi demokrasinin önemine de değindi. Hedef üye sayısına erişilmesinin ardından bir diğer önemli hususun delege seçimleri olduğunu belirtti ve “Bundan sonra yetkide mühür de elinizde Alanya için hep birlikte çalışalım” dedi. 
‘DEMOKRASİYLE GELİNDİĞİ GİBİ DEMOKRASİYLE DE GİDİLİR’
Temizer ülke siyasetine ve iktidara ilişkin eleştiriler de sundu. Millet İttifakı’nın büyükşehirlerde yakaladığı başarıya işaret ederek “Demokrasiyle gelindiği gibi, demokrasiyle de gidilir. Büyükşehirlerde yaşanan budur” dedi. Türkiye’nin İyi’lerden çok şey beklediğini hatırlatarak “Sorumluluğumuzu bilerek canla başla çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

#İyi Parti Genel Başkan #Yardımcılığı #Antalya İl Başkanlığ #Yavuz Temizer
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
banner384
Namaz Vakti 04 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:48
Öğle 12:53
İkindi 15:26
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Başakşehir 13 25
3. Beşiktaş 13 24
4. Trabzonspor 13 23
5. Alanyaspor 13 22
6. Fenerbahçe 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Denizlispor 13 17
10. Göztepe 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 13 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 13 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 13 2
Takımlar O P
1. Liverpool 14 40
2. Man City 15 32
3. Leicester City 14 32
4. Chelsea 14 26
5. Crystal Palace 15 21
6. Tottenham 14 20
7. Wolverhampton 14 20
8. Sheffield United 14 19
9. Arsenal 14 19
10. M. United 14 18
11. Burnley 15 18
12. Bournemouth 15 16
13. West Ham 14 16
14. Newcastle 14 16
15. Aston Villa 14 15
16. Brighton 14 15
17. Everton 14 14
18. Southampton 14 12
19. Norwich City 14 11
20. Watford 14 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
banner440
banner545