İYİ’lerin hedefi 3500 üyeyi aşmak

İYİ’LERİN gündemi örgütlenmek oldu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden Antalya İl Başkanlığı’na atanan Yavuz Temizer bugün Antalya’nın doğu ilçelerine bir çıkarma gerçekleştirdi. Gazipaşa’nın ardından durağı Alanya olan Başkan Temizer, İyi Parti ilçe teşkilatında partililer tarafından karşılandı. Millet İttifakı’nın Alanya’da Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez partide Temizer’i karşılayanlar arasındaydı. Sönmez’in yanı sıra ittifak ortağı CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetim kurulu üyeleri de Temizer’le süreci değerlendirdi.

‘PARTİNİN OMURGASI TEŞKİLATLARDIR’

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, teşkilatların önemine vurgu yaptı. Apaydın, “Bildiğiniz gibi partilerin omurgası teşkilatlardır. İYİ Parti, 25 Ekim 2017'de genel başkanımızın Türkiye kucaklaşmasını başlatması ile kuruldu. Ülke genelinde teşkilatlanmasını tamamlayarak büyüyerek yoluna devam etti. Antalya ve Alanya olarak biz de partimizin ilk kurulduğu günden beri partimizi kurumsal hale getirmek, partililerimizin aidiyet duygusunu artırmak ve partimizi güçlendirmek için var gücümüzle durmadan çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

‘TEMİZER’İN BAKIŞ AÇISI İLE ÖRTÜŞÜYORUZ’

Apaydın, öte yandan 25 Eylül'de görev değişikliği ile gelen Yavuz Temizer Genel Başkan Yardımcılığından feragat ederek İl Başkanlığı için çalışmalarına tüm hızla başladığını ifade etti. Başkan Yücel Apaydın, Yavuz Temizer ile aynı bakış açısına sahip olduğunu belirterek, “Bakış açısı tam bir teşkilatçı bakış açısı, bu da bizimle fikirlerinin örtüştüğünü gösteriyor. Dolayısıyla gelecek için için umutluyuz” dedi.

‘HERKESİ KUCAKLAYARAK BİR YÖNETİM KURULU KURDUK’

İYİ Parti teşkilatlanmasını tamamlayamadan iki tane seçim yaşadıklarını ancak buna rağmen hiç pes etmediklerini ifade eden Apaydın, “Aile olmayı kendimize prensip edindik. Aile içinde dayanışmayı ve güçlü olmayı hedef seçtik. Bu hedefi gerçekleştirmek için de kimseyi ayrıştırmadan kucaklayacak bir yönetim oluşturduk. Bu prensibimizi yerel seçimlerde, belediye başkanlığı adayımızı belirlerken ve meclis sistemini yaparken de sürdürdük. Partinin güçlenmesi ve teşkilatlanmamızı daha etkili hale getirmek için yapmamız gereken ilk şey üye kaydı oldu. Çalışmalarımızı da 16 belde de ve 69 köyde başlattık. Bundan sonra çok daha etkili ve güçlü çalışacağız” şeklinde konuştu.

‘ANTALYA’DA İÇ DİNAMİKLERLE ÇÖZÜM BULUNAMADI’

67gündür İyi Parti’ye il başkanlığı yaptığını aktaran Temizer, Antalya'nın teşkilat için çok önemli bir kent olduğunu söyledi. Antalya'da il başkanlığında sürecin iç dinamiklerle çözülemediğini belirten Temizer, "Bu konuda bir çözüm gerekiyordu. İçeriden çözüm olabilecek gibi görünmüyordu. Bu noktada genel başkan beni atadı” ifadelerini kullandı.

‘BUNDAN SONRA MÜHÜR SİZLERİN ELLLERİNİZDE’

Partinin kuruluş aşamalarından bu yana biri genel, biri yerel olmak üzere 2 önemli seçimi atlattığına dikkat çeken Temizer, artık yapılacak en önemli şeyin örgütlenmek ve üye sayısını arttırmak olduğunu kaydetti. Partinin hedefinin her ilde, her ilçede aldığı oyun yüzde 10’u olduğunu ifade etti ve Alanya’da kongreye kadar 3560 üyeye ulaşılması için bütün partilileri sahaya davet etti. Temizer, parti içi demokrasinin önemine de değindi. Hedef üye sayısına erişilmesinin ardından bir diğer önemli hususun delege seçimleri olduğunu belirtti ve “Bundan sonra yetkide mühür de elinizde Alanya için hep birlikte çalışalım” dedi.

‘DEMOKRASİYLE GELİNDİĞİ GİBİ DEMOKRASİYLE DE GİDİLİR’

Temizer ülke siyasetine ve iktidara ilişkin eleştiriler de sundu. Millet İttifakı’nın büyükşehirlerde yakaladığı başarıya işaret ederek “Demokrasiyle gelindiği gibi, demokrasiyle de gidilir. Büyükşehirlerde yaşanan budur” dedi. Türkiye’nin İyi’lerden çok şey beklediğini hatırlatarak “Sorumluluğumuzu bilerek canla başla çalışmalıyız” şeklinde konuştu.