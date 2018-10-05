İYİ'lerin aşure ikramında 'İttifak' sinyali

ÇOK sayıda kişinin katıldığı program için hazırlanan 2 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi. Programlarına katılan herkese teşekkür eden İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, "Birlik beraberlik ve bereket ayında halkımızla birlikte olmanın mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz siyaseti çok ön plana çıkarmadan insan odaklı edep adap ve ahlaklı bir şekilde siyaset yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz yaklaşık 2000 kişilik bir aşırı hazırladık tahmin ediyorum ki tamamını ikram edeceğiz Bu da bize geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve yönetiminin yanı sıra oda, dernek başkanları da İyi Parti'nin aşure ikramına katıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 13:35