‘İyi Parti’yi Alanya’da iktidara taşıyacağız’

SİYASİ partilerde 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik aday belirleme çalışmaları sürüyor. Kulislerde yerel ölçekte CHP ile ittifak yapabileceği konuşulan İyi Parti, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok yerde adaylarını netleştirmeye başlarken, Alanya'dan ise henüz bir ses yok. İyi Parti’de şu ana kadar Abdullah Sönmez ve Bilal Korkmaz’la görüşen İlçe Başkanı Yücel Apaydın, meclis üyeliği ve belediye başkanlığı için henüz bir başvuru talebinin gelmediğini söyledi. İyi Parti, adaylık takvimine göre il ve ilçe teşkilatlarında görevi olan isimlerin meclis üyeliği ve belediye başkan aday adayı olabilmesi için en geç 1 Aralık tarihine kadar istifa etmeleri gerekiyor. Başvurular ise 1-15 Aralık tarihleri arasında yapılacak. İnce eleyip sık dokuyarak en iyi adayı çıkaracaklarını söyleyen Apaydın, "Meclis üyeliği veya belediye başkanlığı için konuşulan bazı isimler var ama bariz bir şey yok. Şu an bekleme sürecindeyiz. İyi Parti Genel Merkezi’nden gelecek talimatlar doğrultusunda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yerelde çalışıyoruz, seçimi kazanacak şekilde altyapımızı oluşturuyoruz. Adayımız belirlenince zaman kaybetmeden sahaya inerek çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmayacak. Alanya'da İyi Parti'yi iktidara taşıyacağız” dedi.

