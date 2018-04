İyi Partili Yücel Apaydın YSK'nın kararını değerlendirdi

Haber: Alper KUTAY

CHP'Lİ 15 milletvekilinin İyi Parti'ye transferinin hemen ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun İyi Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçime girebileceğini açıklamasını, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın değerlendirdi. "Öyle ya da böyle biz bu seçime her türlü gireriz" diyen Apaydın, "Onlar sokmasa da biz her türlü gireriz. Onlar açıklamadan zaten biz her türlü şartları sağlamıştık. Öyle ya da böyle biz bu seçime her türlü gireceğiz. Güçlüyüz, cesaretliyiz. İyi Parti olarak seçime hazırız" dedi. CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinin durumunu da değerlendiren Apaydın, "Onlar demokrasinin neferleridir. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.