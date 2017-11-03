Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111001
ALTIN
158.398
DOLAR
3.8546
STERLİN
5.0446
EURO
4.4933
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu arttırıyor!
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu...
Türkiye’de kadınların idrar kaçırma oranı yüzde 42,7
Türkiye’de kadınların idrar kaçırma oranı...
banner468

İYİ Partili Başkan'ın pişmanlığı: Bahçeli...

Kocaeli'de, İYİ Parti İl Başkanlığı'na getirilen Haluk Ulusoy'un, göreve gelmeden önce, sosyal medya hesabından yaptığı 'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin' paylaşımı tepki çekti. Tepkiler üzerine mesajı silen işadamı Haluk Ulusoy, paylaşımı referandumu gecesi kızgınlıkla yaptığını söyledi

İYİ Partili Başkan'ın pişmanlığı: Bahçeli...

Kocaeli'de, İYİ Parti İl Başkanlığı'na getirilen Haluk Ulusoy'un, göreve gelmeden önce, sosyal medya hesabından yaptığı 'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin' paylaşımı tepki çekti. Tepkiler üzerine mesajı silen işadamı Haluk Ulusoy, paylaşımı referandumu gecesi kızgınlıkla yaptığını söyledi

03 Kasım 2017 Cuma 15:22
İYİ Partili Başkan'ın pişmanlığı: Bahçeli...
banner404

İŞADAMI Haluk Ulusoy, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na getirildi. Haluk Ulusoy'un daha önce sosyal medya hesabından yaptığı, 'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin' paylaşımı özellikle MHP'lilerin tepkilerine neden oldu. Ulusoy, tepkiler üzerine sildiği paylaşımı, 16 Nisan referandum sonuçlarının açıklandığı gece kızgınlıkla yaptığını söyledi. 

Ulusoy, şunları kaydetti: "Referandumda, Sayın Bahçeli'nin bana göre MHP'nin kuruluş değerlerine, rahmetle, saygıyla andığım Alparslan Türkeş'in kurduğu partinin değerlerine aykırı hareket ettiğini ve kendisine verilen oyların karşılığını vermediğini, Ak Parti'ye yaklaşarak partisine ve seçmenine sırtını döndüğünü düşündüğüm için o akşamın kızgınlığıyla yapılmış paylaşımdır. İşin özünde, kendisi Türkiye'de belli bir seçmen kitlesine sahip olan MHP'nin genel başkanıdır. Makamını saygı ve sevgiyle hürmet ederiz. Bugün kendisinin giydiği cekettir. Kişisel olarak yaptığının hâlâ yanlış olduğunu düşünüyorum,. Bu sebeple de İYİ Parti'nin üyesi oldum. Türkiye'de iyi şeyler yapmak için göreve talip oldum. Görevlendirildim, iyi insanların aldığı oyu, söz verdiği şekilde kullanacağı, seçmenine yanlış yapmayacağı iyi bir hareketin içindeyiz. Herkesi de iyi şeyler yapmak için İYİ Parti'ye bekliyoruz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Haluk UlusoyİYİ PartiDevlet Bahçeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karagöz AKP'nin tren reklamı eleştirdi! Alanya'daki üniversitede okusa...
Karagöz AKP'nin tren reklamı eleştirdi! Alanya'daki üniversitede okusa...
Uygur: Hukuk bir gün  size de lazım olacaktır
Uygur: Hukuk bir gün  size de lazım olacaktır
Son dakika! Teröre destek vermekle suçlanan HDP'li vekile 10 yıl hapis
Son dakika! Teröre destek vermekle suçlanan HDP'li vekile 10 yıl hapis

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim