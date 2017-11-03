İYİ Partili Başkan'ın pişmanlığı: Bahçeli...

İŞADAMI Haluk Ulusoy, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na getirildi. Haluk Ulusoy'un daha önce sosyal medya hesabından yaptığı, 'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin' paylaşımı özellikle MHP'lilerin tepkilerine neden oldu. Ulusoy, tepkiler üzerine sildiği paylaşımı, 16 Nisan referandum sonuçlarının açıklandığı gece kızgınlıkla yaptığını söyledi.

Ulusoy, şunları kaydetti: "Referandumda, Sayın Bahçeli'nin bana göre MHP'nin kuruluş değerlerine, rahmetle, saygıyla andığım Alparslan Türkeş'in kurduğu partinin değerlerine aykırı hareket ettiğini ve kendisine verilen oyların karşılığını vermediğini, Ak Parti'ye yaklaşarak partisine ve seçmenine sırtını döndüğünü düşündüğüm için o akşamın kızgınlığıyla yapılmış paylaşımdır. İşin özünde, kendisi Türkiye'de belli bir seçmen kitlesine sahip olan MHP'nin genel başkanıdır. Makamını saygı ve sevgiyle hürmet ederiz. Bugün kendisinin giydiği cekettir. Kişisel olarak yaptığının hâlâ yanlış olduğunu düşünüyorum,. Bu sebeple de İYİ Parti'nin üyesi oldum. Türkiye'de iyi şeyler yapmak için göreve talip oldum. Görevlendirildim, iyi insanların aldığı oyu, söz verdiği şekilde kullanacağı, seçmenine yanlış yapmayacağı iyi bir hareketin içindeyiz. Herkesi de iyi şeyler yapmak için İYİ Parti'ye bekliyoruz."