İyi Partili Apaydın'dan milletvekilliği açıklaması

Haber: Alper KUTAY

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimlerin yanı sıra CHP'li 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçiş sürecini Yeni Alanya'ya değerlendirdi. "Teşkilatlar partilerin emekçileridir. Bu işin yolu teşkilattan geçer" diyen Apaydın, Alanya'da kimlerin İyi Parti Antalya Milletvekili Aday Adayı olabileceklerini açıkladı. Milletvekili adayı olmak isteyenlerin İyi Parti'ye aidiyet duygusuyla bağlı olması gerektiğini söyleyen Apaydın, "Bunun yolu da teşkilata üye olmakla geçer. Dün de bir toplantı gerçekleştirerek yönetim kurulumuzda görev dağılımı yaptık, divanımızı oluşturduk. Gerekli açıklamayı da basın toplantısıyla açıklayacağız" dedi.

'GELİP TEŞKİLATIN GÖNLÜNÜ ALACAK'

Apaydın, şöyle devam etti: "Kriterlerimiz öncelikle vatana millete bağlı olmak, kimliğinde sabıkasında sorunu olmayan, kişiliğinde sıkıntısı olmayan, tabiri caizse eli yüzü temiz insan olması. Bununla birlikte bilgisi, birikimi, diksiyonu düzgün insanlar olması lazım. Bizimle ve teşkilatla da ilişkilerinin iyi olması gerekiyor. Alanya'dan bir isim mutlaka Antalya listemizde yer alacak. Biz bunun mücadelesini vereceğiz. Sadece teşkilatta oturup gelen evrakları imzalamak, gelenle gidenle sohbet edip basına açıklama yapmakla teşkilatçılık olmaz. Aday adayı olmak isteyenler teşkilata gelip üye kaydını yaptırsın, teşkilatın gönlünü alsın, daha sonrasında İl Teşkilatı'na gidip görüşmeleri yapsın ve Ankara'da başvurusunu yapıp çalışmalarına başlasın."