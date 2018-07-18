İyi Parti’den üç vekil komisyonda

İyi Parti Antalya milletvekilleri Feridun Bahşi, Hasan Subaşı ve Tuba Vural Çokal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oluşturulan komisyonlarda görev aldı

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İyi Parti’den üç vekil komisyonda
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İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi Anayasa Komisyonu, Hasan Subaşı Adalet Komisyonu, Tuba Vural Çokal ise Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu'nda yer aldı. Yeni sistemle birlikte komisyonlara önemli görev düştüğünü belirten İyi Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır, "Millete hizmet etmek kutsal bir görevdir. Ankara'ya gönderdiğimiz üç değerli vekilimiz de aldıkları görevleri layıkıyla yapacaklardır. Zor koşullarda gidilen seçimde baskılara rağmen İyi Parti'ye güvenen seçmenimizin güvenini boş çıkarmayacaklardır" dedi.

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